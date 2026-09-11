Este sábado tienes un nuevo plan en Santa Cruz: ven a vivir La Rosa

Este sábado, Santa Cruz tiene una cita en La Rosa.

La histórica vía de El Toscal se prepara para vivir una mañana de música, deporte, actividades infantiles, propuestas para familias, baile y comercio local, con una programación repartida a lo largo de diferentes puntos de la calle.

La cita es este sábado 12 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, y tiene nombre propio: Vive La Rosa.

Una jornada gratuita pensada para redescubrir una de las calles con más historia de la capital después de su renovación y, sobre todo, para hacer lo que da sentido a cualquier espacio de una ciudad: vivirlo.

Empieza a caminar. El plan aparece por el camino

Una de las particularidades de Vive La Rosa es que no habrá que elegir un único lugar al que acudir. Las actividades estarán distribuidas por diferentes tramos de la vía, convirtiendo el propio recorrido en parte de la experiencia.

Quienes se acerquen en familia encontrarán espacios pensados especialmente para los más pequeños, con juegos, pintacaras e hinchables. El deporte también saldrá a la calle con propuestas como hockey, pickleball y minigolf, además de actividades vinculadas a Santa Cruz Entrena.

Y entre una cosa y otra, puede que acabes bailando.

La programación incorpora también exhibiciones y una masterclass de baile, sumando movimiento y ritmo a una mañana diseñada para disfrutar La Rosa sin prisas y dejarse sorprender por lo que sucede en cada tramo.

También hay una La Rosa para los jóvenes

Vive La Rosa contará además con propuestas dirigidas específicamente al público joven.

Talleres creativos, juegos de rol, actividades gamer, propuestas relacionadas con el bienestar y una exposición fotográfica formarán parte de una programación que busca que distintos públicos encuentren su propio espacio dentro de la jornada.

Este sábado, Santa Cruz tiene una cita en La Rosa. / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La música estará presente en diferentes puntos del recorrido y se sumarán acciones de dinamización y espacios pensados para detenerse, participar y compartir la experiencia.

Porque Vive La Rosa no propone simplemente asistir a una actividad. Propone algo mucho más sencillo: salir a la calle, recorrerla y descubrir todo lo que va ocurriendo por el camino.

Una oportunidad para redescubrir El Toscal

La jornada llega, además, en un momento especial para la zona.

La calle de La Rosa afronta una nueva etapa después de una importante actuación de renovación urbana que ha permitido recuperar y mejorar uno de los principales ejes de El Toscal.

Pero una calle no termina de estrenarse cuando finalizan unas obras.

Lo hace cuando regresan los paseos, las conversaciones, las compras, los encuentros y la vida cotidiana.

Vive La Rosa quiere precisamente celebrar ese momento: devolver el protagonismo a las personas y convertir la calle en un punto de encuentro para Santa Cruz.

Para quienes viven en El Toscal será una oportunidad de disfrutar de nuevo su entorno. Para quienes hace tiempo que no recorren La Rosa, una excusa perfecta para volver. Y para quienes simplemente buscan un plan diferente para la mañana del sábado, una invitación a descubrir todo lo que una calle puede ofrecer cuando se llena de actividad.

Familias, jóvenes, aficionados al deporte, amantes de la música o quienes simplemente quieran disfrutar del ambiente tienen este sábado un mismo punto de encuentro.

Este sábado, vuelve a La Rosa. Recórrela, descúbrela y, sobre todo, vívela.