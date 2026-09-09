La edil de Comercio de Santa Cruz de Tenerife propone copiar el modelo de Las Palmas de Gran Canaria para abrir los domingos

La concejala de Comercio, Turismo y Empleo en Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, del PP, apuesta por copiar en el municipio chicharrero el modelo de apertura dominical de Las Palmas de Gran Canaria, permitiendo a las grandes superficies de la ciudad abrir todos los domingos desde octubre hasta abril, coincidiendo con la temporada alta de los cruceros.

La responsable de la Sociedad de Desarrollo, que había mantenido una postura comedida en el debate sobre la apertura dominical en la ciudad, respaldando la decisión del alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, de no mover ficha sin un consenso entre los comercios de Zona Centro y las grandes superficies, plantea ahora una solución, y lanza un mensaje claro y contundente: "Santa Cruz ya no es la misma que hace 15 años". Lo hace después de que se haya hecho oficial que será la nueva candidata del PP a la Alcaldía de Santa Cruz.

Pérez señala que el Partido Popular en la capital chicharrera propone modificar de manera progresiva la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) o crear una segunda, "como el modelo que existe en Las Palmas de Gran Canaria", en la que los centros comerciales puedan desarrollar su actividad también los domingos durante la temporada de los cruceros. Eso sí, aclara la concejala, se tendrá que escuchar a todos los sectores implicados.

Santa Cruz de Tenerife, a diferencia de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con varias, solo tiene una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que coincide con el casco histórico de la ciudad y en la que todos los establecimientos, sea cual sea su tamaño, pueden abrir los domingos, aunque la mayoría no lo hace. Su perímetro abarca desde las avenidas de Anaga y Marítima hasta la Rambla de Santa Cruz, la avenida de las Asuncionistas y la calle San Sebastián en su confluencia con la costa. En el resto del municipio, solo pueden abrir los domingos los negocios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados. Las grandes superficies sólo pueden abrir diez domingos al año, aunque el Gobierno de Canarias ha anunciado que dicho número se ampliará a doce.

La concejala de Comercio declara que Santa Cruz ya no es la misma que hace 15 años, cuando solo se permitió abrir al centro

En el último año y medio, la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial de Canarias (Asodiscan) ha solicitado en varias ocasiones al Ayuntamiento chicharrero la ampliación de la actual ZGAT hasta Cabo Llanos, donde se encuentran varios centros comerciales, como El Corte Inglés y Meridiano, o la posibilidad de poder abrir en temporada de cruceros, entre octubre y abril. Sin embargo, en todo este tiempo, dicha demanda no ha sido atendida. Y es que las empresas de Zona Centro se oponen a que también las grandes superficies puedan abrir los domingos.

Asodiscan, que se niega a rendirse en su empeño, remitió a principios de agosto un escrito al alcalde instando al Ayuntamiento, "tal como lo exige la ley", a revisar, evaluar y justificar de forma "objetiva, motivada y actualizada" la delimitación territorial de la actual Zona de Gran Afluencia Turística, declarada hace 15 años, con la que solo pueden abrir los domingos los pequeños y grandes establecimientos situados en el centro de la ciudad, en el casco histórico. Bermúdez respondió que los Servicios Jurídicos de la Sociedad de Desarrollo estudiarían si el Consistorio está obligado a revisar la ZGAT. Asodiscan aún no ha recibido una respuesta.

Pero ahora, parece que cuentan con el apoyo de la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez. "La Santa Cruz de Tenerife de ahora nada tiene que ver con la de 2011, ha cambiado. En otras ciudades turísticas, como Las Palmas de Gran Canaria, existen varias ZGAT y son un éxito, por lo que puede ser éste el modelo que deba aplicarse también en Santa Cruz de Tenerife. El PP ofrece ampliar la que ya existe o crear una segunda asociada a la llegada de cruceros, desde octubre hasta abril".