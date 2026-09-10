En busca del mosaico perdido: Santa Cruz de Tenerife pide ayuda para localizar uno de sus bienes, la antigua pieza cerámica de la imprenta Nivaria

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no encuentra el mosaico cerámico de la antigua imprenta y papelería Nivaria, uno de los bienes patrimoniales del municipio chicharrero. Así lo admitió el área municipal de Patrimonio durante la Comisión de Control celebrada este jueves, 10 de septiembre, a raíz de una pregunta formulada por el Partido Socialista sobre el paradero de esta emblemática pieza, que tiene casi cien años. Dicha área indica que ha solicitado la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura para poder localizar el mosaico.

La antigua pieza fue cedida hace 26 años al Consistorio capitalino por los propietarios del edificio en el que se situaba la imprenta, en la calle Imeldo Serís. Según ha explicado el PSOE, éstos entregaron el mosaico al Ayuntamiento de Santa Cruz con el objetivo de que se garantizara su conservación, debido a que se trata de una obra de un importante valor patrimonial, artístico e histórico para la ciudad. Su elaboración fue encargada a la entidad Valencia Artística e Industrial en el año 1934 para la fachada del negocio.

Durante más de seis décadas, esta joya artística formó parte del paisaje urbano de Santa Cruz de Tenerife, hasta que fue retirada en el año 2000. Entonces, fue cedida al Consistorio para que fuera exhibida en un espacio público, algo que nunca llegó a ocurrir.

Desde el área municipal de Patrimonio se indica que el mosaico fue desmontado, trasladado, recepcionado y dado de alta en el inventario municipal de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con número de orden 9913, en el que se describe como "mosaico de azulejos de la fachada del inmueble situado en la calle Imeldo Serís, 33 (Nivaria-Imprenta papelería), cedido a este Consistorio mediante acta de cesión de elemento de ornato de 28 de septiembre de 2000".

La Corporación local manifiesta que por parte del personal del Servicio de Patrimonio se ha llevado a cabo la comprobación física en el depósito municipal, así como en el edificio Ireneo González, pero el mosaico no ha sido localizado. Patrimonio apunta que se ha solicitado la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura para su localización, "con el fin de que se realicen las comprobaciones oportunas en el depósito municipal de museos".