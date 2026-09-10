El Puerto de Santa Cruz de Tenerife acoge el primer suministro de gas natural mediante camiones cisterna

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife acogió este jueves, 10 de septiembre, su primera operativa de suministro de gas natural licuado (GNL) a un buque mediante camiones cisterna. En concreto, la operación se ha realizado con el fast ferry Mercedes Pinto del grupo naviero Baleària, "incorporando la modalidad Multi Truck to Ship (MTTS), que permite el suministro simultáneo de este combustible desde varios camiones hasta los tanques del buque".

La operación comenzó en torno a las 12:30 horas en el pantalán de la Dársena de Anaga y fue realizada por ESK, S.A., empresa encargada de prestar dicho servicio, durante la cual se suministraron 600 MWh mediante dos camiones cisterna, con un caudal de bombeo total de 700 litros por minuto, según informa la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Ésta recuerda que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife ya contaba con experiencia en el suministro de GNL mediante la modalidad Ship to Ship (STS), que permite realizar el avituallamiento de combustible directamente entre dos buques, a la que se suman ahora las modalidades Truck to Ship (TTS) y Multi Truck to Ship (MTTS), que permiten realizar este suministro desde tierra mediante uno o varios camiones cisterna, respectivamente, ampliando así las opciones disponibles y adaptándose a las distintas necesidades operativas de los buques.

Esta nueva modalidad responde a la necesidad planteada por Baleària de disponer en Tenerife de esta alternativa de suministro para sus buques "ecoeficientes" y permite al Puerto "avanzar en una línea de trabajo vinculada a la sostenibilidad, la innovación y la transición energética".

El Mercedes Pinto, que cuenta con 123 metros de eslora, 28 metros de manga y capacidad para transportar 1.200 pasajeros y 425 vehículos, alcanza una velocidad de 35 nudos y está diseñado para ofrecer una navegación "rápida, eficiente y confortable".