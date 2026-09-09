El Distrito Centro 'techa' un tramo de la calle Santiago con paraguas multicolores para revitalizar El Toscal

Ni Águeda, en Portugal, ni La Línea de la Concepción ni Torrelavega. Santa Cruz también tiene ya su particular cielo de paraguas. El Distrito Centro-Ifara ha cubierto con 178 unidades multicolores un tramo de poco más de treinta metros de la calle Santiago, entre el Pasaje Pisaca y la casa del mismo nombre, en El Toscal. La iniciativa aspira a convertirse en un reclamo visual y, sobre todo, en una herramienta para llevar tránsito y actividad hacia una zona que ha quedado fuera de los principales recorridos peatonales del centro.

La actuación llega en un momento clave. Este sábado 12 de septiembre está prevista la inauguración de la renovada calle de La Rosa. El objetivo del distrito es aprovechar ese nuevo flujo de vecinos y visitantes para extenderlo hacia la parte baja de El Toscal, donde se conserva buena parte de su arquitectura tradicional, con casas de menor altura y una trama urbana que mantiene la identidad del barrio.

La concejala de Centro-Ifara, Purificación Dávila, explica que la propuesta surgió de la necesidad de encontrar “algún elemento” capaz de atraer público hacia ese entorno. Recuerda que la mayor concentración comercial de La Rosa se produce desde San Francisco Javier hacia la zona de La Caixa, mientras el tramo que desciende hacia Almeida registra menos tránsito. La calle Santiago, que será remodelada y peatonalizada el próximo año, apareció así como el lugar idóneo para ensayar una fórmula diferente.

Una intervención piloto

La elección de los paraguas no fue casual. El distrito buscaba una actuación llamativa que aportara sombra, resultara reconocible y no generara molestias a los residentes. Dávila destaca el trabajo del coordinador de Centro-Ifara, Sergio de Armas, quien estudió experiencias desarrolladas en otras ciudades y propuso trasladar el recurso a El Toscal. La idea fue consensuada por el equipo y contó con el respaldo del alcalde, José Manuel Bermúdez.

Años esperando para colocar lonas que generen sombras en la céntrica calle de El Castillo y el distrito Centro ha tomado la delantera en El Toscal, con una calle para hacer las delicias de los 'instagramer'.

A la altura del cruce con la calle del Señor de las Tribulaciones, la vía de Santiago está cerrada para rematar la colocación de los paraguas. Entre los operararios, Fran Vera, que igual monta un escenario para el papa León XIV en el Puerto de Santa Cruz y techa con paraguas una vía pública.

Paraguas para dar sombra en la calle Santiago de Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

De momento solo se ha cubierto una pequeña parte de Santiago para comprobar su aceptación y el efecto sobre la afluencia. Los paraguas estarán instalados durante la reapertura de La Rosa y continuarán para las celebraciones de finales de septiembre en el entorno de la Casa Pisaca. Los días 25 y 26 se desarrollarán las fiestas; el 29 está prevista una conferencia sobre Agustín Espinosa y el 30, el tradicional paseo romero del Cristo de Paso Alto.

La intención es que ese calendario ayude a incorporar esta esquina del barrio a los recorridos de quienes se acerquen a El Toscal. También se busca un efecto inmediato en las redes sociales: convertir el techo de colores en escenario de fotografías que multipliquen la visibilidad de un enclave aún desconocido para muchos santacruceros.

Cambiar el relato del barrio

Ese componente es el que reivindica Sergio de Armas. Para el coordinador del distrito, los paraguas no son una simple decoración de cara a unas fiestas, sino una pequeña pieza dentro de un objetivo más ambicioso: “cambiar el relato de El Toscal”.

Durante años, sostiene, la imagen pública del barrio ha estado demasiado vinculada al deterioro, las casas en ruinas y el abandono. Problemas que siguen existiendo y que no se pretende ocultar, pero que han terminado eclipsando otros valores: su historia, su arquitectura, su ubicación privilegiada en el centro de Santa Cruz y el fuerte sentimiento de pertenencia de los toscaleros.

De Armas considera que esa percepción también puede modificarse mediante pequeñas intervenciones. Introducir color y vida en una calle, conseguir que muchas personas se acerquen a fotografiarse o que alguien descubra un rincón que hasta ahora pasaba inadvertido son formas, a su juicio, de recuperar autoestima colectiva. “No se trata de esconder los problemas, sino de conseguir que los problemas no sean lo único que defina al barrio”, resume.

La iniciativa enlaza con la apuesta municipal por la recuperación progresiva de El Toscal. A la transformación de La Rosa se añadirá la futura peatonalización de Santiago, mientras numerosas viviendas han sido rehabilitadas y otras se encuentran en proceso de restauración. Dávila subraya el impulso del alcalde a ambas calles y confía en que estas actuaciones permitan descubrir la parte del barrio donde todavía se reconoce con mayor claridad su esencia.

Para De Armas, desde las administraciones también se puede contribuir a que los barrios “vuelvan a creer en sí mismos”, no solo mediante obras y servicios, sino favoreciendo una mirada distinta. El Toscal, recalca, es uno de los enclaves con más historia, personalidad y oportunidades de la ciudad, y su recuperación también pasa por reforzar el orgullo de pertenencia.

Los 178 paraguas, suspendidos sobre apenas treinta metros de Santiago, representan así una intervención modesta en dimensiones pero cargada de intención. El reto será comprobar si el color consigue llevar nuevas miradas hacia la zona baja, atraer visitantes y acompañar una transformación urbana que pretende sustituir la imagen permanente del deterioro por la de un barrio con pasado, presente y futuro.