Canarias reduce un 25% la tasa de suicidios en dos años gracias al refuerzo de la prevención comunitaria y escolar

Canarias comienza a consolidar un cambio de tendencia en sus balances de salud pública y salud mental. En el transcurso de los dos últimos ejercicios, la tasa de fallecimientos por suicidio en las Islas ha experimentado un descenso acumulado del 25%.

Este repliegue de las cifras trágicas arrancó en 2024 con una minoración del 7,8% respecto al año previo. Sin embargo, el empuje más acentuado se ha registrado en 2025, ejercicio en el que los cómputos provisionales arrojan una caída adicional del 17,3%. Las autoridades sanitarias y los colectivos sociales vinculan este avance a la efectividad de las campañas de sensibilización y a la instrucción masiva de profesionales.

La dimensión de una realidad que nos interpela

Pese al ostensible avance reflejado por los indicadores oficiales, la realidad insular continúa exigiendo máxima cercanía y empatía. El último informe de Defunciones según la Causa de Muerte publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de junio de 2026, pero con datos provisionales de 2025, revela que 187 personas se quitaron la vida en el Archipiélago. De ellas, 134 eran hombres y 53 mujeres. Por provincias, 98 murieron por autolisis en Las Palmas y 89, en Santa Cruz de Tenerife.

Un año antes, los últimos datos ya consolidados, mostraban un ascenso de las dramáticas cifras. 226 personas perdieron la vida por lesiones autoinfligidas en las Islas en 2024: 163 hombres y 63 mujeres. Esta cifra supone una media de más de una pérdida humana cada dos días, detrás de la cual hay familias y entornos afectados. Con un índice de mortalidad situado entre el 10,01 y el 10,09 por cada 100.000 habitantes, Canarias se mantuvo por encima de la media nacional de 8,1 por cada 100.000 ciudadanos.

Miguel Tomé, vicepresidente de la Federación Salud Mental Canarias, analiza estas métricas desde una mirada serena y esperanzadora. «Toda la sociedad es hoy más sensible con esta situación; poner encima de la mesa que la salud mental nos afecta a todos ayuda a prevenir, aunque los datos deben analizarse con perspectiva de tiempo y no solo en periodos cortos», explica Tomé. A su juicio, la evolución responde a múltiples factores sociales y emocionales que invitan a seguir construyendo redes comunitarias.

«Toda la sociedad es hoy más sensible con esta situación; poner encima de la mesa que la salud mental nos afecta a todos ayuda a prevenir, aunque los datos deben analizarse con perspectiva de tiempo y no solo en periodos cortos» Miguel Tomé — Vicepresidente de la Federación Salud Mental Canarias

Acompañar el dolor desde la humanidad y la comunidad

El portavoz enfatiza la importancia de comprender la raíz del sufrimiento para ofrecer respuestas cálidas y eficaces. Para Tomé, la conducta autolítica refleja momentos de profundo dolor donde el sistema social y humano debe volcarse. «El suicidio es solo la manifestación de que hay personas que sufren. Las ideas o intentos son el fallo del sistema en dar la ayuda necesaria para que ese sufrimiento no acabe con la vida», señala con franqueza.

En cuanto a las etapas vitales de mayor vulnerabilidad, la Federación advierte que la mayor acumulación de ideaciones y crisis se concentra en personas mayores de 50 años, donde la soledad o el desgaste de la vida requieren mayor presencia afectiva y comunitaria.

En este análisis de las causas sociales, Tomé no duda en criticar ciertos enfoques comerciales que distorsionan la protección del ciudadano. «El concepto de 'juego responsable' o 'consumo responsable' no es más que una falacia y una manera de cubrir hipócritamente la realidad. No existe el juego responsable, existen las personas responsables», asevera el representante, que demanda que las instituciones cuiden activamente a la población más vulnerable.

Perspectiva de género, empatía y la fuerza de la palabra

El mapa emocional de las Islas muestra asimismo dinámicas diferenciadas por género. En Canarias se registra la tasa más elevada de prescripción de psicofármacos de España, con una acusada presencia en mujeres vinculada a los determinantes sociales de la salud y a la carga de cuidados. Por ello, las iniciativas preventivas han incorporado la perspectiva de género a través de las aportaciones de la Red Regional de Mujeres Salud Mental Canarias.

Paralelamente, los hombres sufren una mayor tasa de suicidios consumados. Tomé explica que las inercias culturales masculinas dificultan la expresión de las emociones: «El patrón cultural del varón provoca que se oculte el sufrimiento psíquico y no se pida ayuda». Frente a este comportamiento, el mensaje de Tomé es un llamado directo al corazón: «Si tú lo estás pasando mal, por favor, busca a alguien que te ayude con quien hablar; hablar y compartir el dolor salva vidas».

El calor de la red afectiva

Bajo el lema Estamos a tiempo, la Federación Salud Mental Canarias promueve un mensaje luminoso centrado en la empatía y la acción inmediata. La campaña utiliza la metáfora visual de un reloj de arena sin arena, recordando que el tiempo no está cerrado y que siempre es momento de tender la mano.

«Escuchar, acompañar, apoyar y contar con recursos en salud mental salva vidas», sostiene la iniciativa. Para Tomé, la verdadera prevención nace de la calidez humana y del contacto cercano. «La familia y las amistades son la red de apoyo natural. Antes que exigir solo psicólogos, lo que necesita una persona que sufre es un amigo, una comunidad y alguien que le sostenga la mano y le transmita calor», expresa el vicepresidente.

Escucha activa y la mirada hacia la juventud

La labor de contención telefónica muestra el valor incalculable de la escucha sin prejuicios. El Teléfono de la Esperanza en Canarias ha atendido 4.212 llamadas hasta principios de septiembre de 2026, de las cuales 294 estuvieron directamente relacionadas con la conducta suicida. A nivel estatal, la red nacional asistió 87.623 solicitudes en el primer semestre de 2026, con un aumento del 10,6% en llamadas sobre riesgo suicida.

La respuesta juvenil ha encontrado una vía fundamental en las nuevas tecnologías: el Chat de la Esperanza ha crecido un 32,64%, y ya es utilizado en un 28,2% por menores de edad que buscan ser escuchados.

Aurelia González, psicóloga clínica del Teléfono de la Esperanza, resalta la necesidad de derribar mitos y construir espacios seguros. «Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible. Buscamos dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas», subraya la experta.

Alianza educativa y esperanza comunitaria

El impulso institucional se encauza en Canarias a través del Programa de Prevención de la Conducta Suicida del Servicio Canario de la Salud. A lo largo de 2025, la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan) desarrolló siete acciones formativas sumando casi 100 horas lectivas y capacitando a 765 profesionales.

Desde el movimiento asociativo destacan muy positivamente el compromiso del director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez Pamo, y la implantación del Protocolo de intervención ante riesgo suicida en instituciones educativas de Canarias. Tomé anima a todo el profesorado de primaria y secundaria a involucrarse como detectores de sufrimiento para proteger a niños y jóvenes.

Junto a ello, la Consejería de Sanidad impulsa la campaña + seguridad, + vida centrada en el Plan de Seguridad, una plantilla práctica descargable en el portal Stop Suicidio Canarias. A ello se suman líneas gratuitas y confidenciales como el 024 de ámbito nacional, el Teléfono de la Esperanza (928/922 33 40 50) y el servicio de emergencias 112, recursos que recuerdan que la ayuda siempre está al alcance y que nadie tiene por qué caminar solo