El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrirá la decisión judicial que permite que el Real Casino siga abierto

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrirá la decisión judicial que permite que, de manera cautelar y a pesar de la orden de cierre decretada por Urbanismo debido al desarrollo de "actividades clandestinas", el Real Casino de Tenerife continúe abierto mientras se resuelve el procedimiento en los tribunales.

Así lo ha indicado la concejala responsable del área, Zaida González, del PP, quien explica que la Gerencia de Urbanismo mantiene que "algunas de las actividades propias de esta institución deben contar con título habilitante", como las relacionadas con el restaurante, guardería, sala de fiestas, karaoke y gimnasio.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, según se recoge en un auto fechado el 7 de septiembre, ha acordado mantener la "medida cautelar de suspensión" solicitada por el Real Casino de Tenerife frente a la orden de cierre por "actividades clandestinas", dictada en mayo por la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz.

Días después de que se ordenara el cierre, el Casino solicitó ante los tribunales medidas cautelares urgentes. Éstas se aplicaron pero se estaba a la espera de la resolución que determinara si se mantenían o no hasta que se resolviera el fondo del asunto. Finalmente, el Juzgado ha decidido mantenerlas hasta que acabe el proceso judicial abierto.

La edil de Urbanismo señala que ante esta decisión cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), "por lo que vamos a apelar". "Sabemos que se trata de una institución muy importante para nuestra ciudad. Pero según la Ley de Actividades Clasificadas, algunas de las actividades que se desarrollan en el Casino deben contar con título habilitante", apunta González.

Dichas actividades son las relacionadas con la guardería y ludoteca, restaurante, restaurante musical, bar, bar musical, sala de eventos, sala de fiestas, sala de conciertos, karaoke y gimnasio.