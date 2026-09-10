El Ayuntamiento de Santa Cruz valora ayudas para garantizar la presión del agua en edificios privados

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia habilitar ayudas destinadas a las comunidades de propietarios con menos recursos económicos que necesiten acometer mejoras en las instalaciones de abastecimiento de agua de sus edificios. Así lo anunció este jueves el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, durante la comisión de control municipal, en respuesta a las preguntas formuladas por la portavoz socialista y exalcaldesa, Patricia Hernández, sobre los problemas de presión denunciados este verano en algunos inmuebles de la capital.

Tarife explicó que el equipo de gobierno contempla establecer líneas de apoyo para aquellas comunidades que tengan dificultades para afrontar las inversiones necesarias para adaptar o renovar sus redes interiores y garantizar que el agua llegue adecuadamente a todas las viviendas.

Emmasa niega una bajada de presión

El anuncio se produjo durante un debate que no estuvo huérfano de reproches en el que el responsable de Servicios Públicos negó reiteradamente que Emmasa haya reducido durante el verano la presión de la red municipal. Según sostuvo, los informes de los técnicos de la empresa mixta de aguas descartan que se haya adoptado una decisión de este tipo y señalan que la presión se ha mantenido dentro de los parámetros establecidos por la normativa.

El concejal circunscribió los problemas de suministro denunciados a un edificio de la zona de Cruz del Señor y defendió que, en este caso, el origen se encuentra en las instalaciones privadas del inmueble. Añadió que durante las inspecciones realizadas por técnicos de Emmasa se detectó incluso un acople en los bajos del edificio correspondiente a un bar que no estaba contemplado ni legalizado.

Patricia Hernández insistió en conocer si las distintas roturas registradas en la red durante los últimos meses podían estar relacionadas con un exceso de presión y si, como consecuencia de esas averías, Emmasa había optado posteriormente por reducirla. Tarife rechazó esta hipótesis. “No se ha bajado la presión del agua”, reiteró en varias ocasiones, asegurando que los niveles registrados en agosto son equiparables a los de otros periodos del año.

Depósitos y sistemas de bombeo

El edil recordó además las obligaciones que establece desde 2014 la normativa municipal para las instalaciones interiores de los inmuebles. Entre ellas figura la necesidad de disponer de depósitos con una capacidad de 120 litros por persona, así como la obligación de instalar sistemas de bombeo en los edificios de más de 15 metros de altura para garantizar que el agua pueda alcanzar con suficiente presión las plantas superiores.

Precisamente ante las dificultades económicas que pueden tener algunas comunidades para adecuar instalaciones antiguas a estos requerimientos, Tarife planteó estudiar fórmulas de ayuda municipal que permitan afrontar las obras necesarias.

El debate entre gobierno y oposición subió de tono cuando Hernández cuestionó las explicaciones ofrecidas por Emmasa. Tarife llegó a emplazar al grupo socialista a promover, si considera insuficientes los informes técnicos, la celebración de un pleno extraordinario dedicado a la empresa mixta y a las incidencias registradas durante el verano.

Las averías del verano

El concejal aprovechó su intervención para hacer balance de algunas de las principales averías. Citó la registrada en la zona de las 96 Viviendas de García Escámez, que afectó durante menos de 24 horas a alrededor de 8.000 vecinos de barrios como Tío Pino, García Escámez y Chamberí. También recordó la reposición de unos 40 metros de la red en El Suculum, en el distrito de Anaga, unos trabajos que quedaron concluidos el pasado 21 de agosto.

Asimismo, se refirió a la incidencia detectada en Roque de las Bodegas después de la aparición de una mancha en el litoral. Aunque la presencia en el mar fue identificada como microalgas, durante las comprobaciones se localizó también una rotura en una conducción de abastecimiento, que, según Tarife, fue reparada de inmediato.

La portavoz socialista reprochó al gobierno municipal que atribuya los problemas a circunstancias ajenas a la gestión de Emmasa y aseguró que anteriormente no se producían situaciones como las denunciadas este verano. Hernández aludió incluso a la presencia en el salón de plenos de uno de los vecinos afectados y aseguró que en algunos inmuebles la falta de presión dificulta acciones cotidianas como ducharse o llenar un caldero de agua.

Tarife mantuvo, sin embargo, que las revisiones efectuadas en la red municipal no han detectado anomalías en la presión y defendió la actuación de los técnicos y la rapidez de Emmasa ante las averías. Insistió en que las exigencias sobre depósitos y sistemas de bombeo no son nuevas, sino que están recogidas desde hace años en la normativa vigente.

El gobierno municipal mantiene así que no existe un problema generalizado de presión en la red de Santa Cruz, aunque abre la puerta a intervenir por otra vía: facilitar que las comunidades con menos capacidad económica puedan modernizar sus instalaciones privadas y garantizar el suministro de agua en sus edificios.