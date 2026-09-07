El PP se organiza: Carmen Pérez prepara su asalto a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en mayo

«Consummatum est». En cuestión de días, tal vez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, procederá a dar cumplimiento a los cambios en la reorganización de las filas de su socio de gobierno en el Ayuntamiento capitalino, que permitirán dar más visibilidad a la quinta concejal del grupo municipal del PP y consejera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, como nueva jefa de filas y cabeza de cartel de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el 23 de mayo de 2027.

Sin prisas, pero sin pausa, la formación conservadora bajará a la arena política los planes que dio a conocer el mismísimo presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, el 17 de julio, en la presentación de Carmen Pérez como candidata de la formación de cara a los próximos comicios locales, en detrimento del actual líder municipal, Carlos Tarife –el ‘Pedro Rodríguez’ del PP de Santa Cruz, como lo comparó el propio Feijóo, agradeciendo los servicios prestados–.

Bermúdez se limitará a dar cumplimiento a lo que pidan sus socios de gobierno, ya que el acuerdo exprés suscrito al inicio del mandato, antes de que se anunciara cualquier otro en Canarias, comprometía el respaldo entre CC, con nueve concejales, y el PP, con cinco, lo que le daba la mayoría absoluta frente a los diez socialistas y tres de Vox –que por el camino se han quedado en dos y un edil no adscrito–.

Pérez toma el mando

La dirección popular ya ha solicitado de forma oficiosa, a falta de formalizarlo por escrito, la reorganización que dará la primera tenencia de Alcaldía a Carmen Pérez, quien, a su vez, se convertirá en portavoz del grupo municipal popular. Y, aunque nada operativo, pero sí mucho más visible, la flamante cabeza de cartel se sentará desde el próximo pleno junto al alcalde de Santa Cruz, en la presidencia de las Casas Consistoriales.

Carmen Pérez acapara así la dirección de los populares en Santa Cruz, si bien continuará al frente de la Sociedad de Desarrollo. No se producirá un intercambio de cromos, como cuando en el mandato anterior se llevó a cabo una operación similar al relevar Carlos Tarife a Guillermo Díaz Guerra. El primero asumió la portavocía y el área de Servicios Públicos, que permite estar más cerca de la calle y los vecinos, mientras Díaz Guerra pasó a la dirección política de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, sin perder su escaño junto al alcalde.

De los cinco concejales del PP, cuatro son tenientes de alcalde, y justo la única que no tenía esa condición era Carmen Pérez. Ahora que pasa a ser la gran esperanza azul de los populares, la dirección de su partido la eleva a la primera tenencia de Alcaldía, lo que obliga a hacer hueco y correr la lista. Hay ocho tenencias en el equipo de gobierno y las impares corresponden a los populares.

Correr la lista

Carmen Pérez será la primera; Carlos Tarife pasará de la primera a la tercera; Zaida González, concejala de Urbanismo, a la quinta, y Alicia Cebrián, de Deportes, a la séptima, lo que descabalga al edil de Cultura de las cuatro plazas que se reservaban los populares en la Junta de Gobierno. No le conllevará pérdida de poder adquisitivo, pues un edil de gobierno, uno liberado al cien por cien y un teniente de alcalde cobran lo mismo en Santa Cruz: 65.627 euros al año, en la mayoría de los casos.

Desde la dirección insular de los populares, su secretario general, David Crego, hizo constar que «a partir de este mes, en cuanto se formalice el inicio de curso y se realicen las primeras reuniones, e incluso el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la dirección del PP de Tenerife, en conjunto con el grupo municipal, establecerá cambios y se darán directrices para el nuevo funcionamiento del grupo municipal de aquí a las elecciones de mayo de 2027».

La maquinaria electoral

Lo cierto es que el tiempo apremia para el PP. El último viernes de mes se celebra el primer pleno del último curso político que desembocará en las elecciones municipales de mayo, y urge tener la maquinaria en marcha para, como poco, revalidar los resultados electorales de 2023, cuando se hicieron con cinco actas con Carlos Tarife como líder de los populares.

Desde 2015, con Cristina Tavío, el PP no ha repetido candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, y es que incluso desde principios de este mandato se daba por hecho que Carmen Pérez sustituiría a quien la fichó de cara a mayo de 2027.