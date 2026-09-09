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"Es un día muy emotivo": el Cristo de La Laguna baja de su altar y ya se encuentra en la Catedral

El Descendimiento da inicio a los actos religiosos de las fiestas mayores de la ciudad

Descendimiento del Cristo de La Laguna

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Descendimiento del Cristo de La Laguna / Arturo Jiménez

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Domingo Ramos

La Laguna

El Santísimo Cristo de La Laguna ya se encuentra en la Catedral de La Laguna, donde permanecerá hasta el próximo lunes, día grande de la ciudad. La imagen acabó en este templo en el cierre de una jornada que comenzó desde por la mañana con el acto del Descendimiento, en el que la talla es bajada de su altar para la procesión vespertina.

El Real Santuario se convirtió este miércoles en lugar de visita para cientos de personas que acudieron para vivir uno de los momentos más señalados de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna. Desde primera hora se acercaron al templo para participar en los actos religiosos y seguir de cerca el Descendimiento. Esta ceremonia tuvo lugar durante una eucaristía presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y en la que se impusieron las medallas a once nuevos esclavos del Cristo. El acto reunió a representantes de la vida religiosa, institucional y social de la ciudad.

En su homilía, el prelado nivariense destacó el significado del acto del Descendimiento, que vivió por primera vez como obispo. “Contemplar esta hermosa imagen que va descendiendo, queriendo llegar a nosotros, no es un rito vacío. La fe no es solo razón, también es emoción”, afirmó. Además, vinculó el gesto de bajar la imagen de su altar con la cercanía de Cristo a los fieles. “El Descendimiento de esta imagen representa la cercanía de Cristo para con nosotros, humanos y mortales”, señaló, antes de subrayar que se trata de “un gesto que nos habla del Dios en el que creemos".

"Sentimiento y devoción"

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, Dailos González, destacó que con esta cita comienzan todos los actos religiosos, así como que se palpaba en el ambiente "el sentimiento y la devoción por el Santísimo Cristo de La Laguna".

En las inmediaciones del templo estaba Manuel Rigoberto González, vecino de La Laguna y habitual de esta jornada. “Hoy es un día especial para los laguneros dentro de las fiestas del Cristo. Llevo toda la vida viniendo. Viví enfrente del Asilo y actualmente resido en la calle Pintor José Aguiar”, explicó.

También Pedro Noda, vecino de San Benito, quiso vivir un año más el Descendimiento. Su presencia tenía además un componente personal. “Le voy a hacer un pequeño homenaje al Cristo, al que le he escrito una canción que se lanzará en las redes sociales en la noche del 13 al 14 de septiembre; yo preparé la música y la canta la inteligencia artificial", expresó sobre una pieza titulada, "como no podía ser de otra manera, ‘Cristo de La Laguna’. “Siempre que puedo estoy aquí en este día”, remachó.

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Por su parte, la denominada Procesión del Traslado llevó al Cristo lagunero de su Santuario a la Catedral. Se trata de una procesión menos multitudinaria que la del 14 de septiembre pero que también supone una fecha marcada en rojo para muchos laguneros. La presencia de la imagen en el templo catedralicio culminará con el retorno de la imagen a su templo el próximo lunes.

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