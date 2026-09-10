Servicios Públicos localizó y erradicó tres focos de ratas este verano en distritos de Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife registró este verano tres focos puntuales por presencia de ratas en diferentes zonas de la ciudad: la Plaza del Príncipe, El Sobradillo-La Gallega, en el distrito Suroeste, y la calle Diego Cruz, en Ofra. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, negó que pueda hablarse de una plaga de roedores en la capital y aseguró que las tres incidencias fueron localizadas, tratadas y finalmente erradicadas.

La proliferación de ratas centró parte del debate de la comisión de control celebrada este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento, presidida por la concejala de Urbanismo, Zaida González. La portavoz socialista y exalcaldesa, Patricia Hernández, trasladó al gobierno municipal su preocupación por el incremento de avisos sobre la presencia de estos animales durante los meses de verano.

Tarife explicó que el Ayuntamiento cuenta con un contrato específico de desratización dotado con 157.000 euros anuales, lo que supone entre 14.000 y 15.000 euros mensuales. Frente a las críticas socialistas, defendió que los servicios municipales han actuado ante los avisos recibidos y distinguió entre la existencia de incidencias concretas y una situación generalizada de plaga en Santa Cruz.

Restos de comida bajo el kiosco del Príncipe

El caso más significativo fue el de la Plaza del Príncipe. El foco se localizó en el entorno del kiosco cuya concesión había finalizado y que permanece sin actividad a la espera de una nueva adjudicación. Tarife reconoció que inicialmente le sorprendieron las llamadas de los vecinos alertando de la presencia de ratas, precisamente porque el establecimiento llevaba tiempo cerrado.

Las inspecciones permitieron descubrir el origen. Bajo la tarima de la terraza del antiguo kiosco habían quedado restos de alimentos y comida acumulados, lo que terminó convirtiendo el lugar en un espacio propicio para los roedores. El Ayuntamiento cerró la zona durante aproximadamente una semana para poder trabajar, en palabras de Tarife, “a puerta cerrada”, hasta conseguir erradicar el foco.

El concejal asumió en este punto la responsabilidad de la Administración y reconoció que lo ocurrido en la Plaza del Príncipe respondió a una “dejación municipal” sobre un bien público. Tarife pidió disculpas a los empresarios de la zona por las molestias ocasionadas y aseguró que el Ayuntamiento ha aprendido la lección.

La consecuencia será un cambio en las condiciones que se impondrán a los concesionarios municipales. Tarife anunció que en el futuro se incorporará a los pliegos la obligación de realizar una desratización antes de devolver al Ayuntamiento los espacios públicos explotados mediante concesión una vez finalice esta.

Contenedores deteriorados

Los otros dos focos, según explicó el responsable de Servicios Públicos, estuvieron relacionados con contenedores de residuos deteriorados. En El Sobradillo y La Gallega se detectaron recipientes que presentaban roturas en su parte inferior, circunstancia que facilitaba el acceso de los roedores a los residuos. La sustitución de los contenedores permitió, afirmó, acabar con el problema.

Una situación similar se produjo en la calle Diego Cruz, en Ofra, donde nuevamente se localizó un contenedor roto por su parte inferior. Una vez identificado el origen y sustituido el recipiente, la incidencia quedó solventada.

El debate se extendió también a la limpieza de los espacios vinculados a la actividad hostelera. Tarife advirtió de la responsabilidad que corresponde a los concesionarios y establecimientos y puso como ejemplo algunas terrazas de la Plaza de la Candelaria, cuestionando las condiciones de limpieza que presentan determinados espacios después de la actividad diaria.

El servicio de limpieza, a debate

Patricia Hernández reclamó, por su parte, adaptar el servicio de desratización a las particularidades del verano, una época en la que las altas temperaturas favorecen una mayor presencia de roedores. La socialista preguntó además por la limpieza de los contenedores y llevó el debate hasta los medios de los que dispone Valoriza, concesionaria del servicio de limpieza.

Hernández señaló que la empresa cuenta con cuatro vehículos destinados al lavado de contenedores y aludió a los datos de geolocalización de dos de ellos, uno de los cuales figuraría con cero kilómetros recorridos y otro con unos 2.000 kilómetros.

Tarife rechazó entrar en ese nivel de detalle al considerar que la cuestión planteada inicialmente en la comisión se refería a las plagas y no al kilometraje de los vehículos de Valoriza. El concejal sostuvo que facilitaría toda la información solicitada, pero reclamó que el debate se mantuviera dentro del objeto de la pregunta formulada.

Hernández recordó al edil que, como responsable de Servicios Públicos, le corresponde garantizar el correcto funcionamiento tanto de la limpieza como de las actuaciones frente a las plagas. Tarife defendió la respuesta municipal ante los tres focos registrados y reiteró que todos han sido erradicados.

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El concejal insistió, sobre todo, en diferenciar esos episodios de una proliferación generalizada de roedores. “No ha habido una plaga”, sostuvo. Al mismo tiempo, asumió el fallo cometido en la Plaza del Príncipe y avanzó una medida para evitar que vuelva a repetirse: ningún espacio municipal explotado mediante concesión deberá regresar a manos del Ayuntamiento sin que previamente el concesionario haya realizado la correspondiente desratización.