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Septiembre vuelve con regalo: suscríbete un año a EL DÍA por 39,99 € y recibe una tarjeta de 15 €

EL DÍA lanza una promoción para nuevos suscriptores de Contenidos Web hasta el 20 de septiembre: doce meses de suscripción en un solo pago de 39,99 € y una tarjeta regalo de 15 € para canjear en distintas marcas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea

Este septiembre EL DÍA ofrece a los nuevos suscriptores un año de Contenidos Web por 39,99 € y una tarjeta regalo de 15 €.

Este septiembre EL DÍA ofrece a los nuevos suscriptores un año de Contenidos Web por 39,99 € y una tarjeta regalo de 15 €. / ED / LOT

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Santa Cruz de Tenerife

EL DÍA lanza una promoción para nuevos suscriptores de Contenidos Web hasta el 20 de septiembre: doce meses de suscripción en un solo pago y una tarjeta regalo para canjear en distintas marcas.

La actualidad no espera a que terminen las vacaciones. Tenerife recupera el pulso de septiembre y, con él, llegan nuevas noticias, decisiones y asuntos que merece la pena seguir de cerca. Para acompañar ese regreso, EL DÍA ofrece a sus nuevos suscriptores un año de Contenidos Web por 39,99 € y una tarjeta regalo de 15 € a la que se podrá canjear en tiendas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea.

La campaña, que estará activa hasta el 20 de septiembre, recoge una invitación sencilla: «Vuelve a la rutina. Vuelve a estar al día». Una oportunidad para incorporar la lectura de EL DÍA a los hábitos de la nueva temporada y conectar con la actualidad de Tenerife y Canarias.

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Entre la vuelta al trabajo, los horarios escolares y los nuevos propósitos, reservar tiempo para informarse ayuda a seguir el ritmo de lo que sucede. La vida de los municipios, los cambios que afectan a las islas y las noticias que protagonizan las conversaciones cotidianas forman parte de ese regreso.

Con esta promoción, los nuevos suscriptores pueden contratar la modalidad Contenidos Web durante un año en un pago único de tan solo 39,99 € , frente a los 49,99 € anteriores. La oferta supone una rebaja de 10 € e incorpora, además, una tarjeta regalo de 15 €.

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Recibe tu código y elige dónde disfrutar del regalo

En las 72 horas posteriores a suscribirse, el usuario recibirá un código único acompañado de las instrucciones de canje para conseguir su tarjeta de 15 €. El regalo podrá utilizarse en marcas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, entre otras.

La promoción se dirige exclusivamente a nuevos suscriptores y podrá contratarse hasta el 20 de septiembre. Una vez concluido el año, la suscripción se renovará automáticamente al precio de tarifa vigente. El suscriptor podrá desactivar la próxima renovación cuando quiera.

Septiembre es el momento de retomar lo que te interesa y seguir de cerca lo que ocurre en tu isla. Vuelve a estar al día con EL DÍA: un año por 39,99 € y una tarjeta regalo de 15 € para empezar la temporada.

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En esta vuelta a la rutina, la actualidad no se detiene y EL DÍA invita a sus lectores a vivirla sin perderse ninguna noticia.

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Suscríbete un año a EL DÍA por 39,99 € y recibe una tarjeta de 15 € canjeable en El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, entre otras marcas

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