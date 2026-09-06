Comerciantes y vecinos de La Rosa evalúan el impacto de las obras: "Era necesario, pero ha supuesto un esfuerzo de los negocios"

Poco más de un mes ha transcurrido desde la apertura de la céntrica calle de La Rosa, donde vecinos y comerciantes soportaron tres años de obras y se han beneficiado de una inversión de seis millones de euros para renovar este eje que vertebra el primer barrio obrero de la capital tinerfeña.

Un paseo por la calle junto a la concejala del distrito Centro-Ifara, la toscalera Purificación Dávila, evidencia que algunas llagas siguen abiertas. Todos coinciden en que era necesario abrir la calle en canal, pero... «¿Quién me va a reponer el dinero que perdí?». Es la pregunta de Luiggi, que regenta desde hace trece años, junto a su esposa, la cafetería Ferraro, el bar que hace esquina con San Francisco Javier, frente a la antigua heladería Flor de Alicante, que hizo historia durante décadas de la mano de Julio y Enrique, hasta que pasaron la receta a un nuevo emprendedor. Ahora está en manos de otro establecimiento, cuyo obrador se huele estos días a la espera de que reabra al público.

La Rosa es hoy una vía para pasear, adaptada al nuevo concepto de los urbanistas que valoran la calidad de la ciudad en función de los metros que se dedican a la peatonalización, aunque eso supone un esfuerzo añadido para el vecino y el comerciante, más allá de que la nueva calle del corazón de El Toscal nada tenga que ver con la de ayer.

Los que resistieron

El resurgir de La Rosa se mide por el número de locales comerciales que han vuelto a abrir. Por una parte, los que mantuvieron como pudieron su actividad; los que ahora han comenzado a instalarse o los valientes que, incluso en plena obra, se lanzaron a la aventura de mudarse a la misma calle mientras continuaban los trabajos. Es el caso de Carolina Correa, que comenzó como trabajadora de Plumier, librería que abrió sus puertas hace 39 años y que hace cinco hizo suya. Saliendo del Covid, a las puertas de unas obras que se prolongaron 36 meses y con un nuevo emplazamiento, porque se vio obligada a dejar el local anterior, que se puso en venta. Ahí está Carol, como la conocen familiarmente, batiéndose el cobre. Pasaron de ser seis empleados a mantener en la actualidad tres.

Forma parte ya de la historia Favego, la catedral de la papelería y el material escolar que marcó una etapa durante más de sesenta años y que cerró por jubilación de sus propietarios, cuenta la concejala de zona.

El paseo por La Rosa se inicia a la altura de la calle La Luna, donde se localiza la farmacia que regenta Encarnación Évora, un establecimiento con más de cien años de historia desde que lo abrió su padre y que ha sorteado las obras incluso cuando los materiales se apilaban junto a su puerta.

Durante la obra, desarrollada en coordinación entre el área de Infraestructuras y Obras de Javier Rivero y la atención del Distrito Centro, ha presidido la intervención la máxima marcada por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, de caminar de la mano de los vecinos: primero informar, luego actuar y siempre de forma consensuada.

La visita de la concejala de distrito la aprovecha la propietaria de la farmacia para transmitirle su preocupación porque pidió un vado de siete metros, que incluso paga, y le habilitaron uno de cinco metros en el que apenas cabe el furgón de reparto de medicamentos que le suministra.

Es viernes 4 de septiembre y otro establecimiento de toda la vida, El Royal, acaba de abrir sus puertas después de una reforma notable, mientras sus camareros no paran de atender, con el mismo frenesí y sin darse tregua. Y no es la única cafetería en ese tramo de acera, si bien, a mitad de camino desde la esquina, se localiza una agencia de viajes. Enfrente, la ampliación de la acera permite saludar a Samara Santiago y Rosario Núñez, que, a sabiendas de que la calle de La Rosa iba a ser sometida a obras, alquilaron el local para poner en marcha el establecimiento Glamour Estilistas.

Adentrándose hacia el cruce de San Vicente Ferrer, una pizzería y hasta un establecimiento especializado en café, con tostador y que incluso imparte talleres con catas; una exquisitez que tuvo su sede en Ramón y Cajal y ha apostado por el barrio de El Toscal.

Entre otros sellos de identidad del barrio, Foto Yumar, de toda la vida, que se alterna en la esquina de San Francisco Javier con una peluquería donde en el pasado estuvo una tienda de ropa infantil. Su titular reclama a Purificación Dávila unas vallas en las jardineras porque algunos dueños de perros son muy descuidados, se lamenta.

También trae por el camino de la amargura a la propietaria de un establecimiento de comida rápida la colocación de contenedores en el exterior, y es que donde estaban los envases de vidrio le pusieron el de restos de la noche a la mañana, con las molestias que ocasiona a un negocio de estas características.

Del comercio al barrio

De la calle comercial a una parte más residencial, con los colegios del Hogar Escuela y La Rosa, con una vegetación baja y de amplias hojas que conforman un barrio para caminar y el reencuentro con el bar Quitapenas, de toda la vida, que, rumbo al restaurante El Horreo, cerca de Almeyda, se adentra en un barrio más residencial, con farmacia, una parcela de aparcamientos que se habilitó de forma provisional, la ferretería también de toda la vida junto al Pasaje Pisaca, despachos profesionales y casas que en el pasado estaban tapiadas y abandonadas y que hoy presumen de nueva imagen.

«Hay mucha vivienda vacacional aquí», se lamenta otro residente, que culpa al Ayuntamiento de haber fomentado la especulación en El Toscal.

En el entorno de la calle de El Saludo, los vecinos reivindican la necesidad de aparcamientos, mientras en Pisaca se preguntan cuándo se acometerá el pasaje, levantado por las raíces de los árboles, que incluso aseguran que afecta a sus canalizaciones.

Vecinos y comerciantes entienden que eran necesarias las obras. «Las tuberías estaban podridas», sentencian, pero echan de menos que el Ayuntamiento, al menos, les hubiera ayudado aliviando la presión fiscal o con otros incentivos.

La factura pendiente

De la apertura a la inauguración de la nueva calle de La Rosa, prevista con actividades en la vía pública para el próximo sábado 12 de septiembre, mientras la anunciada peatonalización de Santiago se anuncia para el próximo año, para dar resuello al resurgir de una vía que ha rejuvenecido y modernizado El Toscal.

Resulta llamativa la predisposición de la concejala del distrito, vecina antes que política, que aguanta el chaparrón de quienes habrían hecho la obra de otra forma o se lamentan, por ejemplo, de las manchas en algunos adoquines.

Pero hay un sentimiento generalizado: hacía falta la obra. Mientras, Tamara, en su pequeña peluquería, se muestra más escéptica. «¿Qué me parece la obra y cómo ha quedado? Ahora no tenemos ruidos», y zanja casi la conversación para trasladar su desconsuelo a la espera de que se instale alguna firma conocida que sirva para atraer clientes y no se instalen tantas oficinas...