Gerard Valentín, seducido por la pasión del Heliodoro

A Gerard Valentín no le debió llenar del todo el año que pasó en Catar. Después de toda una vida jugando partidos en España, casi siempre en Segunda División (260 de Liga) pero también en Primera (3), al cierre de la campaña 24/25 decidió probar en la Stars League del país asiático. Continuó su camino en el Al-Wakrah SC, pero no fue lo mismo. Echaba de menos un elemento que pensó que iba a estar siempre ligado a su profesión. Pero no. "En Catar es un poco diferente, no hay tanto seguimiento", contó en su presentación como fichaje del Tenerife, el último realizado por el club en la ventana de altas de verano, el duodécimo.

La oportunidad de volver a notar esa temperatura ambiental fue uno de los motivos que le hicieron aceptar la propuesta del club blanquiazul. Como advirtió el director deportivo Manu Guill en el mismo acto, el extremo derecho gerundense –empezó como lateral y fue ampliando recorrido en la banda– sabe muy bien "de qué va esto". Tanto que, por ejemplo, se ha enfrentado al Tenerife doce veces, dos con el Nástic, cuatro con el Lugo y seis con el Huesca; y ha jugado en el Rodríguez López en siete ocasiones. Claro que sabe. Y tiene claro que en el Heliodoro no será lo igual que en Catar. Ni en Castalia o en El Arcángel, que es donde los blanquiazules tratarán de sumar en sus dos siguientes salidas.

"Jugué en la Isla por primera vez hace tiempo", indicó Gerard refiriéndose a un encuentro con el Nástic celebrado en el recinto deportivo santacrucero el 30 de agosto de 2015 (1-2). "Es un estadio que siempre me llamó la atención, un campo en el que tienes a la afición al lado, y eso es algo que echaba de menos", admitió comparando la manera de vivir el fútbol en España con la de Catar. "Allí es un poco diferente, no hay mucho fanatismo, las gradas suelen estar un poco desoladas", detalló.

En su momento, a comienzos de agosto de 2025, fue traspasado del Huesca al Al Wakrah por unos 900.000 euros. El acuerdo fue por dos temporadas. Cumplió la primera, pero no la segunda. La llamada del Tenerife fue demasiado tentadora para el catalán. "Estoy muy contento de estar de nuevo en esta categoría", reconoció Gerard.

Y es que Valentín es, entre otras cosas, un especialista de LaLiga Hypermotion. "Tiene mucha experiencia, ha pasado por equipos importantes –Nástic, Deportivo, Lugo y Huesca– y ha estado mucho tiempo en cada uno;es un futbolista de la categoría, de los que conocen los campos, de los que saben de qué va esto", destacó Manu Guill antes de pasar a las características futbolísticas del jugador. "Es de esos fichajes que cualquier entrenador quiere tener", aseguró. "Cuando pusimos su nombre encima de la mesa, Cervera dijo que sí enseguida, porque le gustaba, porque encajaba en lo que quería, en ese perfil que quizás echamos de menos en las primeras jornadas, el de un futbolista vertical y con más velocidad, si cabe, de la que ya teníamos", añadió Manu.

Valentín pondrá todas esas cualidades al servicio del Tenerife, en lo que a participación en la Liga se refiere, cuando el entrenador lo considere oportuno. Aunque lleva sin intervenir en un partido oficial desde abril, se siente preparado para debutar como blanquiazul. "He estado entrenando con regularidad, así que lo dejo en manos del míster", comentó al ser preguntado por la posibilidad de que se estrene incluso eel domingo, en el partido en casa con el Leganés.

En sus dos primeras prácticas con el grupo no recibió ninguna indicación específica de Cervera. Ya llegará. De todos modos, Valentín considera que el técnico "sabe" bien todo lo que puede dar y él también tiene una idea "de lo que él quiere". En definitiva, el entendimiento ya se da por sentado. "Intentaré seguir por ese camino y dar la máxima versión", prometió.

A falta de charlas con su superior, han sido sus compañeros los que le han facilitado la integración. Ya conocía a Marc Mateu y a Jesús Álvarez, con los que coincidió en el Huesca, y también tenía referencias de Nacho Gil, ya que el hermano del valenciano, Carles, compartió vestuario con él en el Deportivo. «Cuando llevas tantos años en esta profesión, conoces a mucha gente», apuntó Gerard sin nombrar a otros blanquiazules a los que se ha enfrentado. "La adaptación ha sido muy sencilla, se ve que es un grupo muy bueno", finalizó.