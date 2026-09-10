El Puerto de Santa Cruz de Tenerife albergará una planta de tratamiento de residuos "peligrosos y no peligrosos"

La Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife albergará una planta de tratamiento de residuos "peligrosos y no peligrosos". El Gobierno de Canarias ha sometido a información pública, durante un plazo de 30 días, el expediente de autorización ambiental para la instalación que pondrá en marcha Sertego Servicios Medioambientales, con el fin de que todo aquel que lo considere pueda presentar alegaciones. Así se indica en la resolución que ha publicado este miércoles, 9 de septiembre, la Dirección General de Calidad Ambiental en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Hace un año, la citada empresa solicitó a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife concesión administrativa para la ocupación de una superficie aproximada de 5.250 metros cuadrados en dos parcelas de la Dársena de Pesca, para desarrollar la actividad de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos, Marpol y no Marpol. Los residuos Marpol son los desechos generados durante la operación normal, el mantenimiento o la limpieza de los buques, los cuales están estrictamente regulados por el Convenio Internacional Marpol para evitar la contaminación del mar.

Según se explica en el proyecto, esta planta de transferencia tiene como finalidad agrupar los residuos por tipologías compatibles, optimizar los volúmenes generados y expedirlos posteriormente a otros centros autorizados para su tratamiento final.

Además de los residuos Marpol, procedentes de buques, la planta recepcionará y gestionará residuos procedentes de otras industrias a nivel insular. La capacidad anual estimada de la instalación será de 15.000 toneladas de residuos peligrosos y alrededor de 30.000 toneladas de residuos no peligrosos. También se pretende instalar una planta de residuos biosanitarios y una planta de transferencia de residuos citotóxicos y químicos de origen hospitalario.