La Asociación de Vecinos El Pescador urge a concretar una hoja de ruta para las obras en la ladera

La Asociación de Vecinos El Pescador, de San Andrés, vuelve a reclamar una actuación integral en la ladera, una reivindicación que, según el colectivo, se arrastra desde hace cerca de medio siglo. Los residentes consideran prioritario que se redacte y tramite el proyecto que permita renovar esta zona del pueblo, cuyo crecimiento comenzó a partir de los años cincuenta en la parte alta de la carretera hacia Taganana.

Hace dos años, recuerdan, se anunció el compromiso de preparar una propuesta para intervenir por fases y se planteó la necesidad de contar con financiación del Cabildo. Desde entonces, la asociación asegura no haber recibido información reciente sobre el estado de esa tramitación y pide que se aclare en qué punto se encuentra.

Alcantarillado, accesibilidad y muros

El Pescador insiste en que la ladera acumula carencias estructurales que no pueden seguir aplazándose. Entre ellas figura una red de alcantarillado con más de cuarenta años de antigüedad, construida con materiales que, según los vecinos, se encuentran deteriorados y generan problemas de salubridad.

A ello se suman las dificultades de accesibilidad, el mal estado de algunas calles, la existencia de muros que consideran inseguros y las complicaciones para llegar a determinadas viviendas. El colectivo reclama también la mejora de solares y espacios degradados para modernizar el entorno.

El barranquillo, la principal preocupación

Uno de los puntos que más inquieta a los residentes es el barranquillo que nace en la parte alta de la montaña y desciende hasta desembocar en el barranco de El Cercado. La asociación sostiene que ha pedido en numerosas ocasiones su limpieza y canalización para evitar riesgos durante episodios de lluvias intensas.

Los vecinos advierten de que el cauce acumula suciedad y que los tubos instalados para evacuar las aguas pluviales. Temen que, en caso de precipitaciones importantes, el agua encuentre dificultades para descender de forma segura hacia el barranco.

El Pescador acepta que la intervención pueda ejecutarse por fases, pero reclama que el primer paso, la redacción del proyecto, no continúe demorándose. Para la asociación, después de décadas de reivindicaciones, ha llegado el momento de concretar una hoja de ruta que permita renovar calles, saneamiento, accesos y drenajes y dar respuesta a una demanda histórica de San Andrés.