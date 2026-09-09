El Recinto Ferial de Tenerife se prepara para dos festivales que reunirán a miles de personas este fin de semana

El Recinto Ferial de Tenerife se prepara para vivir un fin de semana marcado por la música con la celebración de las primeras ediciones de Noctámbula 2026 y Summer Pop Tenerife, dos festivales que se desarrollarán los próximos 12 y 13 de septiembre y que convertirán el recinto de Santa Cruz de Tenerife en el escenario de una amplia propuesta musical y audiovisual.

El montaje ya ha comenzado a tomar forma con una producción diseñada para transformar por completo la imagen habitual del recinto. La organización ha previsto un importante despliegue técnico que incluye 600 dispositivos de iluminación, cinco consolas de control y alrededor de 400 metros cuadrados de pantallas LED.

La intención es que la imagen, las luces, los efectos y la música estén sincronizados durante las diferentes actuaciones para crear una experiencia que vaya más allá del tradicional formato de concierto.

Noctámbula abre el fin de semana con electrónica

El primer festival será Noctámbula 2026, que se celebrará el sábado 12 de septiembre. La propuesta estará centrada en la música electrónica y contará con artistas nacionales e internacionales.

Entre los principales nombres del cartel figuran Symphony of Unity, Indira Paganotto y Medusa, que estarán acompañados por otros artistas en una jornada que combinará las actuaciones musicales con una producción audiovisual concebida específicamente para el evento.

El festival busca así ofrecer una experiencia en la que el componente visual tenga un peso destacado y en la que los asistentes puedan disfrutar de diferentes ambientes y espacios dentro del Recinto Ferial.

Summer Pop toma el relevo el domingo

El domingo 13 de septiembre será el turno de Summer Pop Tenerife, una propuesta orientada al pop y la música urbana que reunirá en la capital tinerfeña a varios de los artistas más conocidos de su cartel.

La programación incluye las actuaciones de La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Ruslana, Danny Romero y LocoPlaya, además de otros artistas.

La jornada está planteada para reunir a públicos de diferentes edades y combinar las actuaciones con los diferentes espacios y propuestas de entretenimiento distribuidos por el recinto.

Un montaje que ocupa todo el Recinto Ferial

Uno de los elementos principales de ambos festivales será el despliegue audiovisual preparado para las dos jornadas. Los 400 metros cuadrados de pantallas LED y los cientos de dispositivos de iluminación estarán integrados en una producción que pretende acompañar de forma sincronizada el desarrollo de los espectáculos.

La organización también ha previsto diferentes zonas dentro del recinto, además de una oferta gastronómica y otros contenidos y ambientes, con el objetivo de que la experiencia de los asistentes no se limite únicamente a los conciertos.

El formato contará con un aforo máximo aproximado de 6.000 personas, una capacidad que permitirá mantener una distribución de los espacios orientada a facilitar los desplazamientos y el acceso a los diferentes servicios.

Últimas entradas a la venta

Las últimas entradas para asistir a Noctámbula 2026 y Summer Pop Tenerife continúan disponibles a través de las plataformas oficiales de los eventos: tomaticket.es, entradas.com y tickety.es.