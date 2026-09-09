El primer muelle flotante de Canarias reduce su tamaño para poder reparar grandes barcos en Santa Cruz de Tenerife

El primer muelle flotante de Canarias, situado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, podrá comenzar a reparar grandes barcos fuera del agua antes de que finalice septiembre. Así lo ha asegurado el grupo Hidramar, al que pertenece el astillero Tenerife Shipyards, durante la inauguración oficial que tuvo lugar este miércoles, en la que participó el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana. El grupo ha decidido reducir el tamaño del dique y no seguir esperando por la ampliación de la superficie de lámina de agua solicitada a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, resolviendo así el principal obstáculo que le impedía desarrollar su actividad.

Esta colosal infraestructura, que podrá elevar barcos de hasta 22.000 toneladas, llegó al Puerto chicharrero en abril, tras una inversión de 40 millones de euros, más de 15 meses de trabajos para su construcción en China y de dos meses de travesía por el mar. Sin embargo, el dique flotante se topó en la capital tinerfeña con un problema de tamaño. Era más grande de los previsto inicialmente y sus dimensiones superaban la superficie de lámina de agua que había sido otorgada por la Autoridad Portuaria.

En un primer intento, el astillero Tenerife Shipyards solicitó al citado organismo estatal una ampliación de dicha superficie, para la que aún no se ha producido una respuesta. Desde la Autoridad Portuaria se explica que, durante el procedimiento, se han presentado alegaciones por parte de otros usuarios del Puerto que consideran que la modificación podría afectar a sus actividades. "Dichas alegaciones están siendo atendidas y respondidas". Fuentes de la Autoridad Portuaria también han aclarado que la concesión otorgada en un principio se ajustó a lo que había solicitado la empresa.

Dique flotante en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. / MARIA PISACA

Finalmente, ésta ha optado por retirar los dolphins que se habían colocado para el futuro traslado de esta infraestructura al Puerto de Granadilla. Los dolphins son estructuras auxiliares para facilitar la fijación del dique, que evitan que éste se desplace lateralmente por la acción del viento, el oleaje o las maniobras de los barcos. "En Santa Cruz no son necesarios porque se puede realizar el amarre sin problema, pero sí serán necesarios cuando llevemos el dique a Granadilla en 2030", indica el grupo HIdramar. Los trabajos para retirar los dolphins han costado 250.000 euros, una inversión que se tendrá que volver a realizar cuando el muelle flotante opere en el Puerto del Sur, según lo lamenta la empresa.

Primera reparación

Pero esta celebra que por fin el dique pueda comenzar a desarrollar su actividad. Informa de que ya hay un barco esperando en aguas chicharreras para ser reparado, el Prestigius WD, un petrolero de crudo y productos químicos. "Y ya tenemos un larga lista de espera. Hasta ahora este tipo de buques, de grandes dimensiones, no se podían reparar en Canarias".

El muelle flotante denominado Hidramar Ultra 22000, situado en el Dique del Este, reparará grandes barcos "en seco", es decir, fuera del agua. Tiene capacidad para elevar un máximo de 22.000 toneladas, lo que equivale a unos 17.000 coches. Dicha elevación de los buques se producirá, según destaca Tenerife Shipyards en menos de dos horas. El dique tiene una longitud de 240 metros y ocupa una superficie de más de 23.000 metros cuadrados de lámina de agua.

En la actualidad, Canarias no tiene suficiente capacidad de varada para los barcos de grandes dimensiones, por lo que sólo se pueden reparar buques de hasta unos 175 metros de eslora. Con el muelle flotante se pretende atender barcos de hasta 230 metros de eslora y con una manga de 32 metros. «En todo el mundo existen unos 8.500 buques operativos que encajan en este rango, entre 175 y 230 metros de eslora. Y, además, se están construyendo otros 1.700 más, por lo que existe un mercado importante», ha apuntado la empresa responsable del dique flotante. Ésta destaca que esta infraestructura supone un importante impulso para la reparación naval en las Islas y resalta que se crearán unos 60 puestos de trabajo directos.