Santa Cruz de Tenerife mejora el servicio de guaguas: más conexiones, horarios y puntualidad

Las guaguas de Santa Cruz de Tenerife han cerrado su primer mes con los nuevos recorridos, líneas y horarios con una evolución positiva en varios de los indicadores analizados por el Ayuntamiento. Los cambios, que comenzaron a aplicarse el pasado 3 de agosto, han permitido ampliar la cobertura horaria, reforzar determinadas conexiones entre barrios y mejorar la puntualidad de algunas de las rutas modificadas.

El Consistorio considera que los primeros datos apuntan a una mejora del servicio, aunque advierte de que todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas. Agosto es un mes con unas características particulares en cuanto a movilidad y, además, las modificaciones no comenzaron a funcionar hasta el día 3, por lo que será necesario comprobar su evolución durante los próximos meses.

Uno de los principales cambios ha sido la incorporación de la línea 915, que conecta directamente el Intercambiador con Ofra a través de Tío Pino y Camino del Hierro. La nueva ruta complementa el servicio de la línea 908 y ofrece una alternativa para los desplazamientos entre Ofra y el centro de Santa Cruz.

Durante agosto, la 915 registró 4.893 pasajeros en 382 viajes, con un tiempo medio de recorrido de 41 minutos. La línea mantiene una frecuencia de 105 minutos y presta servicio durante 15,8 horas al día, desde las 6:20 hasta las 22:10 horas. Su puntualidad alcanzó el 94,9% durante este primer periodo de funcionamiento.

La línea 908 amplía su servicio y supera los 130.000 pasajeros

Otra de las rutas que ha experimentado cambios importantes es la 908, que ha unificado su recorrido por la Carretera General del Rosario y ha incrementado tanto el número de expediciones como las horas de funcionamiento.

En los días laborables se han añadido dos expediciones y el servicio se prolonga ahora hasta las 00:15 horas. Durante los fines de semana se incorporan seis nuevas expediciones y se refuerza también el servicio nocturno.

En agosto, la línea transportó 130.886 pasajeros en 2.442 viajes, con una frecuencia de 26 minutos. La puntualidad se situó en el 90,5%, mientras que la cobertura operativa alcanzó las 21,2 horas, frente a las 18,8 anteriores. El tiempo medio de recorrido fue de 63 minutos.

La ampliación de horarios busca reforzar especialmente las posibilidades de desplazamiento durante la noche y facilitar las conexiones entre diferentes zonas de la capital.

La 914 es una de las líneas que más mejora su puntualidad

La línea 914 también estrenó recorrido para mejorar la cobertura de Residencial Anaga y de la calle de La Rosa. La ruta conecta el Intercambiador con La Salle, Méndez Núñez, la Rambla de Santa Cruz, Residencial Anaga, Francisco La Roche, San Isidro, La Rosa, El Pilar y plaza de España.

En su primer mes con el nuevo itinerario transportó 23.579 pasajeros y alcanzó una puntualidad del 91,7%. El dato supone una mejora de 8,8 puntos porcentuales respecto al registro anterior, cuando la puntualidad era del 82,9%.

También la línea 904 ha aumentado su oferta. En los días laborables suma tres expediciones y durante los fines de semana incorpora dos. Su horario se amplía hasta las 00:15 horas entre semana y hasta las 00:10 horas los fines de semana y festivos.

Durante agosto, esta ruta contabilizó 37.114 pasajeros y alcanzó una puntualidad del 90,9%, frente al 84,8% registrado anteriormente.

La 912 mejora siete puntos su puntualidad

La ampliación horaria ha sido especialmente significativa en la línea 912, que en los días laborables prolonga su servicio hasta la madrugada.

La ruta registró en agosto 24.658 pasajeros y 1.468 viajes. Su puntualidad alcanzó el 85,9%, siete puntos porcentuales por encima del dato anterior, que se situaba en el 78,9%.

Por su parte, la línea 919 incorporó una nueva expedición durante los días laborables y amplió su horario. En agosto transportó 34.045 pasajeros en 1.962 viajes, con una frecuencia de 26 minutos.

Esta línea también redujo su tiempo medio de recorrido hasta los 18 minutos y elevó su puntualidad hasta el 87,1%, 3,2 puntos más que el registro anterior.