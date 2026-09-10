La Aemet anuncia una tregua del calor en Tenerife: viento fuerte y temperaturas en descenso

Tenerife afronta este jueves 10 de septiembre con un descenso de las temperaturas y un aumento de la presencia del viento del nordeste. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a una jornada de cielos poco nubosos en general, aunque el nordeste de la Isla permanecerá más cubierto y podría registrar alguna llovizna débil al final del día.

Las temperaturas bajarán especialmente en medianías y cumbres, mientras que en las zonas costeras los cambios serán más moderados. Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 22 grados y una máxima de 29, mientras que en zonas del interior el descenso será más notable.

Durante la tarde aumentará la nubosidad. Los intervalos nubosos aparecerán en el norte y también en zonas de interior del sur y oeste.

Viento fuerte en el sureste y oeste

El viento será uno de los principales protagonistas de este jueves en Tenerife. Soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y oeste.

A últimas horas del día existe además la posibilidad de rachas localmente muy fuertes en el extremo sureste y en las cumbres de la dorsal. En las cumbres centrales, el viento será fuerte y tendrá componente noroeste.

¿Qué tiempo hará en el resto de Canarias?

En Lanzarote, los cielos estarán nubosos en el norte durante las primeras horas y tenderán a despejarse durante el día. Las máximas bajarán y Arrecife alcanzará los 28 grados, aunque localmente se podrán superar los 30 en el sureste.

Fuerteventura tendrá cielos poco nubosos, con algunos intervalos durante la madrugada en el norte y las costas. Las máximas también descenderán y Puerto del Rosario tendrá 28 grados. En el sureste todavía se podrán superar los 30.

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso, mientras que el resto de la isla tendrá cielos poco nubosos. No se descartan lloviznas débiles al final del día en el norte, principalmente en medianías. Las temperaturas descenderán y podrán alcanzar los 30 grados en medianías del sur y oeste.

La Gomera tendrá cielos poco nubosos en general, aunque por la tarde tenderán a nubosos en el norte, donde podrían producirse lloviznas débiles. San Sebastián tendrá una máxima de 26 grados.

En La Palma, las zonas bajas del norte y este estarán nubosas, con una extensión de la nubosidad hacia zonas más altas durante la tarde. También existe posibilidad de lloviznas débiles al final del día en el norte. Santa Cruz de La Palma alcanzará los 26 grados.

El Hierro tendrá cielos poco nubosos, con tendencia a nubosos en el norte durante la tarde y posibilidad de lloviznas débiles en medianías. Valverde registrará entre 18 y 24 grados.

Mar de fondo y fuerte marejada

En las aguas de Canarias se espera viento del norte, este o nordeste de fuerza 5 o 6, que dejará marejada o fuerte marejada.

En las costas del suroeste y sur de las islas occidentales el viento será más flojo, variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada.

Además, se espera mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros.