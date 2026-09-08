Dos ayuntamientos para arreglar una calle: Santa Cruz de Tenerife y El Rosario rehabilitarán la deteriorada vía en la que una calzada separa a vecinos de ambos municipios

Santa Cruz de Tenerife y El Rosario han unido esfuerzos para dar respuesta a una demanda vecinal histórica, la rehabilitación y mejora de la deteriorada vía limítrofe entre ambos municipios, el Camino El Convento, situada en Llano del Moro y en la que solo una calzada separa a chicharreros y rosarieros. Los alcaldes de estos núcleos, José Manuel Bermúdez y Escolástico Gil, respectivamente, firmaron este martes, 8 de septiembre, el convenio de colaboración para intervenir en la citada vía, en la que la mitad de la calle pertenece a Santa Cruz y la otra mitad, a El Rosario.

La intervención consistirá en líneas generales, en la renovación del firme en dos kilómetros de carretera y en la instalación de alumbrado, y supondrá una inversión de casi 300.000 euros, financiados al 50% por cada uno de los ayuntamientos. Se encargará de la realización de los trabajos el Consistorio de El Rosario. La previsión es que éstos comiencen en las próximas semana. Su ejecución se prolongará durante un mes.

El alcalde de Santa Cruz manifestó que esta actuación no solo renovará el asfaltado de esta vía, sino que también mejorará la seguridad tanto para peatones como para los conductores. José Manuel Bermúdez destacó la excelente colaboración que existe entre los ayuntamientos chicharrero y rosariero para llevar a cabo acciones de mejora en el barrio de Llano del Moro, donde viven vecinos de la capital y de El Rosario.

Firma del convenio entre los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario. / El Día

En este sentido, el regidor de Santa Cruz de Tenerife aprovechó para lamentar que en el municipio de La Laguna, "con el que también la capital es limítrofe, no exista la misma voluntad de llevar a cabo proyectos de manera conjunta, de colaborar". "Los vecinos no tienen la culpa de que su casa caiga en un municipio o en otro, lo que quieren es que sus problemas y sus demandas sean atendidas", apuntó Bermúdez.

Bermúdez lamenta que La Laguna no colabore con Santa Cruz tal y como lo hace El Rosario

Por su parte, el alcalde de El Rosario resaltó la "importancia" de la actuación que se llevará a cabo en Llano del Moro con la colaboración del ayuntamiento de Santa Cruz. "El Camino El Convento es una vía muy utilizada que presenta un importante deterioro. Pero no sólo mejoraremos el firme, sino que también instalaremos 25 puntos de luz, que mejorarán la seguridad de aquellas personas que transitan por este camino durante la noche", comentó Ecolástico Gil.

La rehabilitación de esta carretera también incluirá la instalación de nueva señalización vial y de "reductores de velocidad" en "puntos estratégicos", según lo indicó el alcalde de El Rosario. Se colocarán, fundamentalmente, en el cruce de Cuevecillas y junto al colegio de Llano del Moro. Gil aprovechó para recordar otras actuaciones que llevará a cabo el Ayuntamiento rosariero en esta zona del municipio, como la puesta en marcha del nuevo velatorio municipal y el asfaltado de la prolongación del Convento, "que es el camino hasta Candelaria". Por otro lado, declaró que, a través del Plan General de Ordenación (PGO), se intentará convertir en urbano el suelo rústico que sea posible, "para corregir las diferencias que existen en las vías limítrofes con Santa Cruz".

Por su parte, el concejal de Infraestructuras de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rivero, comentó que por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya se han iniciado las obras para urbanizar la calle Juan Marín Vives, en Llano del Moro, una de las últimas calles de tierra que aún quedan en el Distrito Suroeste. Esta actuación supondrá una inversión de 600.000 euros. Adelantó que también se rehabilitarán otras vías en este barrio de la capital, como las calles Abedul, 123 y 125.