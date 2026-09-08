El tamaño del primer muelle flotante de Canarias pone en jaque su operativa en Santa Cruz de Tenerife

La operatividad del primer muelle flotante de Canarias, construido en China e instalado desde abril en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, está en el aire por una cuestión de tamaño. Tras una inversión de 40 millones de euros, más de 15 meses de trabajos para su construcción y de dos meses de travesía por el mar, esquivando piratas, la actividad del dique flotante no puede desarrollarse tal y como fue concebida, debido a que éste es más grande de lo previsto inicialmente. Esta infraestructura necesita, por tanto, una superficie de lámina de agua superior a la autorizada en su momento por la Autoridad Portuaria.

Precisamente, el astillero Tenerife Shipyards, perteneciente al grupo Hidramar, ha solicitado una ampliación de la superficie de lámina de agua concesionada en el Dique del Este para el muelle flotante, denominado Hidramar Ultra 22000. Sin embargo, y según lo han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria, durante el procedimiento, se han presentado alegaciones por parte de otros usuarios del Puerto que consideran que la modificación podría afectar a sus actividades. Dichas alegaciones están siendo atendidas y respondidas.

Recientemente, se ha celebrado una reunión de coordinación entre los distintos organismos portuarios implicados, con la participación de Tenerife Shipyards, en la que se ha planteado, mientras se resuelve el expediente, la retirada de los dolphins para facilitar la operativa del dique dentro de la superficie de lámina de agua actualmente autorizada en el Puerto chicharrero. Los dolphins son estructuras auxiliares para facilitar la fijación del dique, que evitan que éste se desplace lateralmente por la acción del viento, el oleaje o las maniobras de los barcos.

De este modo, apuntan fuentes de Puertos de Tenerife, se trabaja en una solución que permita compatibilizar la operativa del dique con la tramitación de la ampliación de la superficie de la lámina de agua, "garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes".

En el proyecto inicial, en 2020, se hablaba de un muelle flotante de 230 metros de longuitud y de la ocupación de una superficie de 23.567 metros cuadrados de lámina de agua. El Puerto tramitó la concesión, "a solicitud de la empresa", sobre las dimensiones del dique que se habían determinado para el proyecto. "Sin embargo, el muelle finalmente construido presenta unas dimensiones superiores". La infraestructura construida en China tiene una longitud de 240 metros. En la modificación de la concesión que se está tramitando se solicitan 1.920 metros cuadrados más de lámina de agua.