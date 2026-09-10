Tenerife encuentra energía geotérmica a 2.300 metros bajo tierra con un elevado potencial para convertirla en renovable

Tenerife acaba de dar un paso histórico en la búsqueda de nuevas fuentes de energía: encuentra geotermia en su subsuelo con un alto potencial para su explotación. Por primera vez, una perforación profunda aporta evidencias directas de la presencia conjunta de calor, agua a más de 150 grados y permeabilidad en la roca, los tres elementos imprescindibles para la existencia de un sistema geotérmico convencional susceptible de ser aprovechado para producir energía. El calor bajo tierra, generado principalmente por la actividad volcánica, podrá convertirse en ‘combustible’ para hacer funcionar la Isla.

El hallazgo, que coloca a Tenerife a la vanguardia de Canarias y España en la búsqueda de esta fuente térmica, se ha producido en Vilaflor, a partir de 2.300 metros de profundidad, y supone un hito en una investigación que durante años se había sustentado en estudios desde la superficie. Ahora se ha podido comprobar directamente qué esconde la Isla bajo sus pies. La importancia del hallazgo va mucho más allá de confirmar las expectativas científicas.

La Isla tiene ante sí la posibilidad de incorporar una nueva fuente de energía cien por cien renovable, con unas características especialmente valiosas para un territorio insular: puede generar electricidad de manera continua, ocupa poco suelo y permitirá sustituir parte de la producción que aún depende de combustibles fósiles importados.

La firma de una empresa británica

El descubrimiento de los primeros indicios de un sistema geotérmico con potencial energético en Tenerife lleva la firma de la empresa británica Marriott Drilling Group, una de las mayores compañías de perforación profunda en tierra del mundo. Fue la contratada para realizar las prospecciones en Vilaflor por el consorcio público-privado Energía Geotérmica de Canarias (EGC), integrado por el Cabildo de Tenerife —a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER)— y las empresas Disa y Reykjavik Geothermal. El punto de las perforaciones se encuentra, en concreto, en la zona de Trevejos, a una altitud de 1.630 metros.

Una vez constatada la existencia de geotermia, el consorcio continuará con los sondeos en este punto de las cumbres de Tenerife y en otro situado a cuatro kilómetros al este de Trevejos para confirmar si esa energía es explotable. Los trabajos se extenderán durante los próximos meses hasta que las perforaciones lleguen a los 3.000 metros de profundidad. Una vez terminadas, llegarán las mediciones.

Estas pruebas permitirán analizar parámetros fundamentales como la temperatura final del reservorio, la presión, el caudal disponible, el comportamiento del agua en profundidad y la capacidad del sistema para mantener una producción estable en el tiempo. Con esa información se podrá determinar la potencia térmica disponible, su posible conversión en electricidad y la viabilidad técnica y económica de una futura explotación comercial. Las opciones, que ya estaban por encima del 60%, son todavía mayores después de estos primeros indicios satisfactorios.

Prospecciones en Vilaflor desde el mes de febrero

El primer sondeo de investigación geotérmica profunda de Vilaflor comenzó el pasado mes de febrero y ya ha superado los 2.500 metros de los 3.000 previstos. Fue al rebasar los 2.300 cuando la perforación atravesó zonas en las que aparecen conjuntamente la fuente de calor, la permeabilidad que permite la circulación de los fluidos y la presencia de agua.

El modelo que empieza a dibujarse es el de un sistema geotérmico profundo de recarga natural. El agua se infiltra en el terreno, circula a través de zonas permeables de roca y se calienta por el elevado flujo térmico existente a gran profundidad. Es precisamente esa energía acumulada bajo tierra la que, si las pruebas posteriores confirman unas condiciones adecuadas, podrá aprovecharse para generar electricidad.

Ahí reside buena parte de la oportunidad que se abre ahora. La geotermia tiene una diferencia fundamental respecto a las dos grandes renovables que ya se despliegan en Tenerife. No depende de que salga el sol ni de que sople el viento. Una central puede producir energía de manera gestionable durante las 24 horas del día y los 365 días del año. No vendría, por tanto, a competir con la fotovoltaica y la eólica, sino a complementarlas.

Una fuente estable y cien por cien renovable

Cuando las condiciones meteorológicas reducen la producción solar o eólica, el recurso geotérmico puede continuar funcionando. Esa estabilidad facilitaría además una mayor incorporación de las otras renovables al sistema eléctrico insular. En este momento, el 80% del mix eléctrico tinerfeño procede de combustibles fósiles, mientras que solo el 20% está generado por energías limpias.

Además de reducir las emisiones contaminantes, esta sustitución contribuirá a disminuir la exposición del sistema energético insular a las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo y a reforzar la seguridad y soberanía energética de Tenerife. Las estimaciones realizadas en el marco del proyecto muestran que un desarrollo significativo de la geotermia tendrá un impacto relevante tanto sobre las emisiones como sobre los costes del sistema eléctrico.

En un escenario hipotético de 10 megavatios de potencia geotérmica, los estudios estiman un ahorro potencial de alrededor de 19 millones de euros anuales en la importación de combustibles fósiles y 65.000 toneladas de CO₂ que se dejarían de emitir a la atmósfera.

Para dimensionar el impacto de esta planta de 10 megavatios, el calor basal de la Tierra generaría electricidad continua para abastecer a 24.000 hogares, más de 60.000 personas. Además, esta sustitución evitaría unas emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a retirar más de 14.000 coches de la circulación durante un año o a plantar un bosque de tres millones de árboles.

La Isla se coloca de esta manera en la punta de lanza del aprovechamiento del calor de las profundidades. Y se pone en el camino de unirse a los países que ya le sacan mayor partido, principalmente Islandia, Estados Unidos, Japón, Indonesia, Filipinas, Turquía, Kenia y México.

43 millones de financiación nacional y europea

Tenerife concentra, de hecho, tres de los proyectos seleccionados por el programa estatal de ayudas a la geotermia profunda, con una financiación de 43,2 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos NextGenerationEU. Canarias recibió en conjunto 106,2 millones de euros de esta convocatoria, cerca del 90% del presupuesto nacional destinado a estas investigaciones, reflejo del especial potencial que presentan las islas volcánicas para el desarrollo de esta tecnología.

La Isla toma la delantera en el Archipiélago en la carrera por un tesoro energético que está ahora más cerca de salir a la luz. A la zaga de Tenerife se sitúa Gran Canaria, que ultima su primer pozo piloto de 2.700 metros en una zona de 36 kilómetros cuadrados delimitada en el sureste de la isla, entre Valsequillo y Agüimes. Por su parte, La Palma, el territorio con las anomalías térmicas superficiales más evidentes tras la erupción del Tajogaite de 2021, avanza a un ritmo administrativo más lento debido a los concursos de derechos mineros, aunque cuenta con una prórroga para la ejecución de los fondos europeos hasta diciembre de 2028.

Una vez que se constate la capacidad real de generación energética, el siguiente paso será diseñar una planta geotérmica. Todos los estudios apuntan al mismo lugar donde se están desarrollando las prospecciones: las faldas montañosas de Vilaflor de Chasna.