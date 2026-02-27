El Cabildo de Tenerife apuesta al 100% por la piedra natural de la isla

En un movimiento sin precedentes para la industria extractiva del archipiélago, el Cabildo de Tenerife ha decidido dar un giro radical a la gestión de sus obras públicas. El proyecto de Mejora Paisajística de los Espacios Degradados en el entorno de la TF-1, específicamente en la zona de Mercatenerife, se ha convertido en el estandarte de una nueva política de proximidad. Por primera vez en una actuación de esta envergadura, la institución insular ha apostado por el uso del 100% de piedra natural de origen tinerfeño, una decisión que no solo transforma la estética de una de las principales arterias de comunicación de la isla, sino que lanza un mensaje contundente sobre la soberanía de los recursos naturales y la sostenibilidad económica.

La Industria de la Piedra Natural Canaria ha recibido esta noticia con un entusiasmo justificado. A través de un comunicado, el sector ha expresado su agradecimiento público tanto al Cabildo de Tenerife como al equipo técnico responsable de la redacción del proyecto. No es para menos: durante décadas, las intervenciones en los márgenes de las carreteras canarias sufrían una contradicción estética y ecológica. Mientras el paisaje circundante emanaba naturaleza volcánica, el material utilizado para el acondicionamiento de taludes y espacios públicos provenía frecuentemente de mercados remotos como China, Turquía o México.

Hasta la fecha, en este tipo de obras se solía integrar una parte mínima de material local -habitualmente el tradicional Canto Blanco, una toba volcánica muy presente en el sur de la isla-, pero el resto se completaba con piedra importada. Este modelo implicaba no solo un coste económico superior debido a los fletes, sino también una huella de carbono injustificable en el contexto actual de emergencia climática. La gran novedad técnica de la intervención en Mercatenerife radica en la incorporación masiva de la Ignimbrita de la isla, conocida popularmente como piedra Chasnera de Arico, para sustituir íntegramente a los materiales foráneos.

El cumplimiento de un pacto histórico

Esta decisión administrativa no es fruto del azar, sino que supone el cumplimiento efectivo de un acuerdo institucional que se gestó hace más de una década. En 2014, el propio Cabildo de Tenerife promovió un pacto, alineado con las directrices de la Asamblea General de la FECAI (Federación Canaria de Islas) y del Comité Ejecutivo de la FECAM (Federación Canaria de Municipios), que instaba a las administraciones públicas a priorizar el uso de la Piedra Natural Canaria en sus pliegos de condiciones.

Aquel acuerdo, que durante años pareció dormir en los cajones de la burocracia, cobra hoy vida propia en la TF-1. Los expertos del sector entienden que la utilización de recursos vernáculos está plenamente justificada desde cuatro ejes fundamentales: el técnico, el ambiental, el económico y, sobre todo, el de identidad territorial. La piedra volcánica no es solo un material de construcción; es la esencia misma de la geología canaria y forma parte indisoluble de su arquitectura histórica. Integrarla en los proyectos públicos modernos no es un ejercicio de nostalgia, sino de coherencia visual y respeto por la singularidad del territorio.

Sostenibilidad y el legado de Manrique

El sector industrial recuerda que Canarias vive primordialmente del turismo, y que su principal activo es aquello que la hace diferente del resto de destinos mundiales. En este sentido, la arquitectura y los materiales desempeñan un papel estratégico. El ejemplo más claro y exitoso se encuentra en la isla de Lanzarote. Allí, la visión de César Manrique demostró que la integración de los materiales volcánicos en el desarrollo urbanístico no solo era respetuosa con el medio ambiente, sino que constituía el mayor atractivo turístico de la isla.

Replicar este modelo en Tenerife, especialmente en infraestructuras tan visibles como los accesos a la TF-1, refuerza la autenticidad del destino. Desde el punto de vista de la transición ecológica, la decisión del Cabildo se alinea con las recomendaciones europeas sobre el uso de materiales de proximidad (kilómetro cero). Sustituir piedra volcánica insular por otra importada desde miles de kilómetros carece de sentido lógico en una economía que aspire a ser sostenible. El transporte transoceánico de materiales pesados es uno de los mayores contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria de la construcción, una paradoja que este proyecto ha logrado evitar.

Fortalecimiento del tejido industrial

Más allá de la estética y la ecología, existe un componente social innegable. La industria extractiva y de transformación de piedra es una de las pocas actividades industriales que permanecen activas y generan empleo estable en las zonas rurales de Tenerife. Al priorizar el producto local, el Cabildo está inyectando capital directamente en el tejido productivo de la isla, asegurando puestos de trabajo que dependen de la valorización de nuestros propios recursos.

La defensa del territorio comienza por el uso consciente de lo que este ofrece. La apuesta por la piedra natural canaria representa un compromiso sólido por el presente y el futuro del archipiélago. Al elegir la piedra Chasnera sobre la importada, la institución insular no solo embellece un entorno degradado, sino que reconstruye la identidad de una isla que, por fin, parece decidida a mirarse a sí misma para construir su futuro.

Esta actuación en Mercatenerife debe marcar, según los representantes del sector, el camino a seguir para futuras intervenciones en todas las islas. Es un modelo que demuestra que es posible combinar la eficiencia técnica con el orgullo de pertenencia y la responsabilidad ambiental. El agradecimiento del sector a las instituciones Canarias es, por tanto, una invitación a que este hito deje de ser la excepción para convertirse en la norma de la obra pública en el archipiélago.