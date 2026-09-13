El Cabildo defiende que la pasarela del Padre Anchieta mejora la circulación y gana hasta 800 vehículos por hora

El Cabildo de Tenerife defiende que la pasarela peatonal de Padre Anchieta ha mejorado la circulación en uno de los puntos críticos de la movilidad de la isla, aunque los usuarios siguen registrando grandes atascos en las horas punta. La Corporación se apoya en un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT) que constata "una mayor fluidez" y un "mejor funcionamiento de la rotonda" desde la puesta en servicio de la infraestructura en mayo.

Es el propio consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, quien señala que la circulación ha mejorado "entre un 10 % y un 30 %", mientras que la velocidad media de paso ha aumentado en más de seis kilómetros por hora. La capacidad de absorción de la rotonda, añade, "ha aumentado entre 600 y 700 vehículos por hora en horario punta", y "en 700 y 800 vehículos más entre las siete y las nueve". Unos datos que, según el consejero, deben interpretarse teniendo en cuenta el volumen de tráfico que soporta este punto, ya que "por Padre Anchieta circulan diariamente más de 50.000 vehículos".

Una pasarela en estudio

Esta información procede de los aforos realizados por el Cabildo, de la observación de las cámaras de tráfico y de la comparación con las imágenes y los tiempos registrados en el mismo periodo del año anterior. A ello se suman las consultas realizadas a la DGT, que también ha analizado el funcionamiento de la rotonda tras la entrada en servicio de la pasarela. La Corporación utiliza así distintos indicadores para defender que la infraestructura ha tenido un efecto positivo sobre la circulación.

Estos datos llegan después de los episodios de congestión registrados durante la última semana en el entorno de Padre Anchieta, coincidiendo con el regreso de los colegios, la Universidad de La Laguna, el Intercambiador y el aumento de la actividad habitual tras el verano. El Cabildo admite que las retenciones no han desaparecido, pero sostiene "que la capacidad de la rotonda ha aumentado y los tiempos de paso se han aliviado respecto a los registrados hace un año".

El objetivo de la seguridad

Más allá de la circulación, desde el Cabildo sitúan "como principal objetivo de la pasarela peatonal del Padre Anchieta" el de segregar el tránsito peatonal del tráfico rodado, una misión que, según Arteaga, "se ha conseguido". La infraestructura permite ahora que los peatones atraviesen este punto sin tener que interactuar directamente con los vehículos que circulan por la rotonda.

Tanto es así, afirma el consejero, que la infraestructura ha eliminado 11 cruces de peatones en un entorno por el que diariamente transitan más de 20.000 personas, lo que supone "una mejora muy importante de la seguridad vial", especialmente en un punto donde en el pasado se han producido atropellos "incluso con víctimas mortales". La intervención modifica así uno de los principales elementos de riesgo que existían antes de la construcción de la pasarela, al separar los movimientos peatonales de los del tráfico.

Para el responsable insular, "por encima de cualquier otro dato, la mejora fundamental está en la seguridad vial". Así, concluye, la separación entre peatones y conductores ha permitido cumplir "el objetivo prioritario de la pasarela". Una mejora que, de acuerdo con Arteaga, la propia DGT también ha constatado como "notable" en materia de seguridad para los peatones.