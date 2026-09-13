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Tenerife entra en prealerta por calor y calima desde este lunes: se podrán alcanzar los 36 grados

Las temperaturas llegarán a 32-33 grados en medianías y cumbres del sur y oeste y podrán alcanzar los 36 grados el martes en la vertiente sur del área metropolitana

La calima 'inunda' Masca, fotos de archivo

La calima 'inunda' Masca, fotos de archivo

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La calima 'inunda' Masca / Arturo Jiménez

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife afrontará desde este lunes un episodio de calima y temperaturas elevadas, después de que el Gobierno de Canarias haya declarado la situación de prealerta por ambos fenómenos meteorológicos adversos en todo el archipiélago.

La Dirección General de Emergencias activará la prealerta por temperaturas máximas a las 11:00 horas de este lunes 14 de septiembre, debido a un episodio de calor que tendrá diferente intensidad según las islas y que tendrá sus máximos previstos durante el lunes y el martes.

En el caso de Tenerife, las temperaturas alcanzarán entre 32 y 33 grados en las medianías y cumbres del sur y oeste, así como en algunas zonas del área metropolitana durante la jornada del lunes.

El calor irá a más el martes. Ese día se podrán alcanzar 35 grados de manera local en las medianías del sur de Tenerife, mientras que en la vertiente sur del área metropolitana los termómetros podrán llegar hasta los 36 grados.

La evolución del episodio seguirá bajo vigilancia para determinar si es necesario actualizar las previsiones o las medidas de protección.

La calima también afectará a Tenerife

A este episodio de temperaturas elevadas se suma la prealerta por calima, que comenzará también a las 00:00 horas de este lunes y afectará de forma generalizada a Canarias.

En Tenerife, las concentraciones de polvo en suspensión podrán superar los 75 microgramos por metro cúbico en medianías y cumbres, e incluso alcanzar los 100, dentro de un episodio cuya evolución presenta cierto grado de incertidumbre.

La presencia de polvo sahariano podrá provocar un índice de calidad del aire desfavorable a muy desfavorable en distintas zonas del archipiélago.

El calor será especialmente intenso en otras islas

El episodio de temperaturas altas tendrá una incidencia desigual en Canarias. En Fuerteventura se esperan hasta 37 grados, con posibilidad de superar puntualmente ese valor, mientras que Lanzarote podrá alcanzar los 36 grados.

En Gran Canaria, las temperaturas llegarán a los 34 grados en amplias zonas del sur y oeste durante el lunes, con valores puntuales de 35. El martes podrán alcanzar los 37 grados en zonas de la mitad sur y extenderse incluso al litoral sureste.

En La Gomera, el martes se esperan entre 34 y 35 grados en zonas de cumbre y medianías del sur, con posibilidad de que estas temperaturas lleguen al litoral oeste.

En La Palma, los termómetros alcanzarán el lunes los 30 grados en las medianías de Tijarafe, La Caldera de Taburiente y El Paso. El martes subirán hasta los 32 grados en estas zonas y en las medianías del noroeste, mientras que se podrán alcanzar 31 grados en las medianías y cumbres del conjunto de la isla.

En El Hierro, las temperaturas del martes se situarán entre 31 y 32 grados en prácticamente toda la isla, salvo en las costas. En El Pinar y las cumbres del nordeste podrán alcanzar los 33-34 grados.

Emergencias recomienda extremar la precaución

El Gobierno de Canarias recomienda a la población consultar la evolución de los episodios y seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias, especialmente durante las horas de mayor calor y en las zonas donde se prevean concentraciones más elevadas de polvo en suspensión.

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Las autoridades mantienen el seguimiento de ambos fenómenos ante la posibilidad de actualizar las previsiones en función de su evolución.

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