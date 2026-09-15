Ni Santorini ni Cerdeña: Tenerife se corona como la mejor isla europea para viajar según este ranking internacional

Tenerife vuelve a situarse entre los grandes destinos turísticos de Europa. La isla canaria ha sido elegida como la mejor isla europea para viajar en 2026 según un ranking elaborado por Saga Holidays y difundido por Euronews Travel, una clasificación que analiza distintos destinos insulares del continente a partir de factores como el clima, la naturaleza, la gastronomía y la oferta de actividades.

El resultado coloca a Tenerife por delante de algunos de los nombres más conocidos del turismo mediterráneo, como Santorini o Cerdeña, dos destinos que durante años han sido referentes internacionales para quienes buscan playas, buen tiempo y paisajes únicos.

Pero el reconocimiento no se queda solo en Tenerife. El ranking confirma el peso de Canarias como uno de los grandes destinos insulares de Europa, con varias islas del Archipiélago entre las mejor valoradas: La Palma ocupa la segunda posición, mientras que Gran Canaria se sitúa en el noveno puesto y La Gomera cierra el top 10.

Tenerife, una isla que reúne volcán, mar y naturaleza

Uno de los grandes factores que explican la posición de Tenerife es la diversidad de paisajes que concentra en un territorio relativamente reducido.

La isla permite pasar en pocos kilómetros de un paisaje volcánico dominado por el Teide, el pico más alto de España, a zonas de bosque como las del Parque Rural de Anaga, acantilados, pueblos tradicionales y playas de diferentes características.

Esa variedad es uno de los elementos que diferencia a Tenerife frente a otros destinos europeos más especializados en un único tipo de turismo. Mientras algunas islas destacan principalmente por sus playas, Tenerife combina naturaleza, patrimonio, gastronomía y actividades al aire libre, una mezcla que ha pesado en la valoración del ranking.

Canarias domina el ranking de las mejores islas europeas

El reconocimiento internacional no se limita a Tenerife. La clasificación coloca a varias islas canarias entre los destinos insulares más destacados del continente. La Palma alcanza la segunda posición, reforzando su imagen como destino vinculado a la naturaleza, los paisajes volcánicos y la tranquilidad.

Por su parte, Gran Canaria aparece en la novena posición, gracias a una oferta que combina playas, espacios naturales, patrimonio y una gran variedad de paisajes, desde las dunas de Maspalomas hasta las cumbres del interior.

También entra en el listado La Gomera, que ocupa la décima posición y suma otro reconocimiento internacional para una isla marcada por sus espacios protegidos, sus senderos y el valor de su naturaleza. La presencia de cuatro islas del Archipiélago entre los diez primeros puestos convierte a Canarias en uno de los grandes protagonistas de la clasificación.

El clima, una de las grandes ventajas de Tenerife

Uno de los elementos más valorados por los viajeros es el clima. Las temperaturas suaves durante buena parte del año han convertido a Tenerife en un destino capaz de atraer visitantes más allá de la temporada alta tradicional.

Esa estabilidad meteorológica permite disfrutar de actividades al aire libre durante prácticamente todo el año, desde rutas por la naturaleza hasta visitas culturales o jornadas de playa.

Más allá del sol y playa

El ranking también pone el foco en una tendencia que ha cambiado la forma de viajar: cada vez más visitantes buscan experiencias más completas y no solo destinos de playa. En Tenerife, esa oferta incluye rutas por espacios naturales, actividades relacionadas con el mar, gastronomía local y propuestas vinculadas al patrimonio de la isla.

El Teide, los paisajes volcánicos, los pueblos del norte y los espacios naturales protegidos forman parte de una imagen turística que busca diferenciarse del turismo tradicional de sol y playa.

Un nuevo reconocimiento para el turismo canario

Este reconocimiento vuelve a colocar al Archipiélago en el escaparate internacional y refuerza la presencia de Canarias en los rankings turísticos europeos.

Más allá del primer puesto de Tenerife, la clasificación refleja una realidad compartida por varias islas: Canarias ofrece destinos muy diferentes entre sí, desde el paisaje volcánico y urbano de Tenerife hasta la naturaleza de La Palma, la variedad de Gran Canaria o la tranquilidad de La Gomera.

Un conjunto de características que ha permitido que cuatro islas canarias se sitúen entre las diez mejores de Europa para viajar en 2026.