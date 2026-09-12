Suben las temperaturas en Tenerife este sábado y el termómetro podrá superar los 30 grados

Tenerife afronta este sábado una jornada más cálida, con un nuevo ascenso de las temperaturas que será especialmente apreciable en medianías y en determinados puntos de la vertiente este de la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y valores superiores a esa cifra en otras zonas.

El cielo presentará en general pocas nubes o estará despejado, aunque el norte tendrá una situación más nubosa. La previsión contempla nubosidad en el nordeste y algunos intervalos en el resto de la vertiente norte, mientras que el resto de Tenerife disfrutará de cielos poco nubosos o despejados.

A esta situación se sumará calima ligera en altura, que también estará presente en otras islas del Archipiélago.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, con un ascenso que podrá ser moderado o incluso notable en medianías. Por el contrario, las mínimas experimentarán un ligero descenso.

Más de 30 grados en la vertiente este

El valor previsto para la capital tinerfeña será de 22 grados de mínima y 30 de máxima, aunque no será el techo térmico de la isla. La Aemet señala que se superarán los 30 grados en zonas de la vertiente este de Tenerife.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. Soplará moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en el extremo oeste. En las altas cumbres, en cambio, se espera viento flojo del este.

La combinación de temperaturas al alza y cielos poco nubosos dejará una jornada de ambiente más cálido en Tenerife, especialmente en las zonas interiores y de medianías.

Hasta 34 grados en Canarias

El ascenso térmico será más acusado en algunas zonas de otras islas. Gran Canaria será uno de los puntos donde se esperan los valores más elevados, con máximas superiores a los 30 grados en amplias zonas de medianías del sur y la posibilidad de alcanzar localmente los 34 grados.

Las Palmas de Gran Canaria tendrá una máxima de 26 grados y una mínima de 24. El norte de la isla permanecerá nuboso, aunque esa nubosidad tenderá a reducirse durante las horas centrales.

En Fuerteventura, Puerto del Rosario alcanzará los 30 grados y las temperaturas subirán ligeramente, con un ascenso más acusado de las máximas en el sureste, donde se podrán superar los 30 grados. También existe la posibilidad de alguna racha de viento ocasionalmente muy fuerte.

Lanzarote tendrá una jornada con pocos cambios o un ligero ascenso térmico. Arrecife alcanzará los 29 grados, con cielos poco nubosos y algunos intervalos en el oeste a primeras y últimas horas.

En las islas occidentales, La Gomera registrará hasta 28 grados en San Sebastián, mientras que La Palma tendrá una máxima de 28 grados en Santa Cruz de La Palma. En ambas islas se mantendrá la nubosidad en las zonas bajas del norte, con tendencia a abrirse claros durante el día.

El Hierro será la isla con las temperaturas más bajas de las capitales canarias, con entre 18 y 24 grados previstos en Valverde.

Viento del nordeste y mar de fondo

El viento soplará de componente norte o nordeste de forma moderada en buena parte del Archipiélago, aunque se esperan intervalos fuertes en distintas zonas.

En Tenerife, el viento podrá ganar intensidad en el extremo oeste. También se prevén intervalos fuertes en zonas de Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro, con posibilidad de rachas puntualmente muy fuertes en algunos sectores.

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En las aguas de Canarias se esperan vientos del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, con posibles repuntes de fuerza 6. El estado de la mar será de marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.