Canarias recupera festivos perdidos: 2027 tendrá 15 días no laborables en las Islas
El calendario laboral del Archipiélago incluye 12 festivos regionales, uno para cada isla y dos cada municipio
El calendario laboral de Canarias para 2027 volverá a estar marcado por una combinación de fiestas de ámbito nacional, autonómico e insular, a las que se sumarán los días festivos propios de cada municipio.
El Gobierno de Canarias, además, ha confirmado la recuperación de días perdidos, de esos que al caer domingo no se pasaban al lunes, lo que implica que el próximo año la población de las Islas podrá contar con 15 días no laborables. Algunos serán comunes a toda Canarias, mientras que otras dependerán de la isla o del municipio en el que se resida, por lo que conviene consultar el calendario correspondiente para conocer todos los días no laborables.
A continuación, una guía práctica para saber cuándo serán los próximos puentes y días de descanso y planificar con tiempo las escapadas. Estos son todos los festivos de Canarias en 2027:
Festivos comunes en todo el Archipiélago
- 1 de enero (Año Nuevo)
- 6 de enero (Epifanía del Señor)
- 25 de marzo (Jueves Santo)
- 26 de marzo (Viernes Santo)
- 1 de mayo (Día del Trabajo)
- 30 de mayo (Día de Canarias)
- 16 de agosto (Asunción de la Virgen). Se traslada al lunes al coincidir con domingo
- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
- 1 de noviembre (Todos Los Santos)
- 6 de diciembre (Día de la Constitución Española)
- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
- 25 de diciembre (Navidad)
Festivos insulares
Además de los 12 festivos regionales, Canarias añade un día más para cada una de las Islas, en coincidencia con la festividad de su correspondiente patrona. Estos son los festivos insulares:
- Tenerife: 2 de febrero (Virgen de Candelaria)
- La Palma: 5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves)
- Gran Canaria: 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino)
- Lanzarote y La Graciosa: 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes)
- Fuerteventura: 17 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña)
- El Hierro: 24 de septiembre (Bajada de la Virgen de los Reyes)
- La Gomera: 4 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe)
Festivos por municipio
También cada municipio tiene dos días propios de festividad local, lo que completa la lista de 15 no laborables para cada habitante.
Adeje
- 20 de enero: Festividad de San Sebastián.
- 11 de octubre: Festividad de Santa Úrsula.
Agaete
- 29 de junio: Festividad de San Pedro Apóstol.
- 5 de agosto: Festividad de Nuestra Señora de las Nieves.
Agüimes
- 20 de enero: Festividad de San Sebastián.
- 11 de febrero: Jueves de Carnaval.
Agulo
- 26 de abril: Festividad de San Marcos Evangelista.
- 24 de septiembre: Festividad de Nuestra Señora de las Mercedes.
Alajeró
- 16 de julio: Festividad de Nuestra Señora del Carmen.
- 15 de septiembre: Festividad de Nuestra Señora la Virgen de El Paso.
Antigua
- 1 de febrero: Carnavales.
- 8 de septiembre: Festividad de Nuestra Señora de Antigua.
Arafo
- 23 de febrero: Martes de Carnaval.
- 30 de agosto: Festividad de San Bernardo.
Arico
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 8 de septiembre: Festividad de Nuestra Señora de Abona.
Arona
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 4 de octubre: Festividad del Santísimo Cristo de la Salud.
Arrecife
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 25 de agosto: Festividad de San Ginés.
Artenara
- 30 de agosto: Festividad de la Virgen de la Cuevita.
- 14 de septiembre: Festividad del Cristo de Acusa.
Arucas
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 24 de junio: Festividad de San Juan Bautista.
Barlovento
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 7 de octubre: Festividad de Nuestra Señora del Rosario.
Betancuria
- 14 de julio: Festividad de San Buenaventura.
- 24 de agosto: Festividad de San Bartolomé.
Breña Alta
- 3 de mayo: Festividad de Santa Cruz.
- 29 de junio: Festividad de San Pedro Apóstol.
Breña Baja
- 3 de mayo: Día de la Cruz.
- 26 de julio: Festividad de Santa Ana.
Buenavista del Norte
- 24 de agosto: Festividad de San Bartolomé.
- 25 de octubre: Festividad de Nuestra Señora de los Remedios. Patrona de la Villa.
Candelaria
- 23 de febrero: Martes de Carnaval.
- 26 de julio: Festividad de Santa Ana.
El Paso
- 21 de agosto: Romería de la bajada de Nuestra Señora del Pino.
- 3 de septiembre: Viernes anterior a la Festividad del Pino.
El Pinar de El Hierro
- 3 de mayo: Festividad de la Cruz.
- 16 de julio: Festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen.
El Rosario
- 23 de febrero: Festividad Local de Santa Cruz de Tenerife.
- 2 de agosto: Festividad de Nuestra Señora de La Esperanza.
El Sauzal.
- 23 de febrero: Martes de Carnaval.
- 29 de junio: Festividad de San Pedro Apóstol.
El Tanque
- 31 de agosto: Festividad Nuestra Señora de Buen Viaje.
- 18 de octubre: Festividad del Santísimo Cristo del Calvario.
Fasnia
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 23 de agosto: Fiestas Patronales.
Firgas
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 16 de agosto: Festividad de San Roque.
Fuencaliente
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 19 de febrero: Día del Municipio.
Gáldar
- 15 de mayo: Festividad de San Isidro Labrador.
- 26 de julio: Festividad de Santa Ana.
Garachico
- 24 de junio: Festividad de San Juan.
- 26 de julio Festividad de Santa Ana.
Garafía
- 14 de junio: Festividad de San Antonio del Monte.
- 20 de agosto: Festividad de Nuestra Señora de la Luz.
Granadilla de Abona
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 14 de junio: Festividad de San Antonio de Padua.
Guía de Isora
- 24 de junio: Festividad de San Juan Bautista.
- 20 de septiembre: Festividad del Santísimo Cristo de la Dulce Muerte.
Güímar
- 29 de junio: Festividad de San Pedro Apóstol.
- 7 de septiembre: Festividad de Nuestra Señora del Socorro.
Haría
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 24 de junio: Festividad de San Juan.
Hermigua
- 9 de agosto: Festividad de Santo Domingo de Guzmán.
- 8 de septiembre: Festividad de Nuestra Señora de la Encarnación.
Icod de Los Vinos
- 23 de febrero: Martes de Carnaval.
- 26 de abril: Lunes posterior a la Festividad de San Marcos Evangelista.
Ingenio
- 2 de febrero: Festividad de Nuestra Señora de la Candelaria.
- 29 de junio: Festividad del Apóstol San Pedro.
La Aldea de San Nicolás
- 10 de septiembre: Festividad del Santo Patrono San Nicolás de Tolentino.
- 11 de septiembre: Día del Charco.
La Frontera
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 10 de agosto: Festividad de San Lorenzo.
La Guancha
- 18 de enero: Festividad del XVIII de enero en honor a la Virgen de la Esperanza.
- 16 de agosto: Fiestas Patronales en honor de la Virgen de la Esperanza.
La Matanza de Acentejo
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 6 de agosto: Festividad de El Salvador.
La Oliva
- 2 de febrero: Festividad Nuestra Señora de la Candelaria.
- 16 de julio: Festividad Nuestra Señora del Carmen.
La Orotava
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 3 de junio: Infraoctava del Corpus Christi.
La Victoria de Acentejo
- 23 de febrero: Martes de Carnaval.
- 30 de agosto: día posterior a la Festividad de Nuestra Señora de la Encarnación.
Las Palmas de Gran Canaria
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 24 de junio: Conmemoración de la Fundación de la Ciudad.
Los Llanos de Aridane
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 2 de julio: Festividad de Nuestra Señora de los Remedios.
Los Realejos
- 22 de enero: Festividad de San Vicente.
- 3 de mayo: Exaltación de la Santa Cruz.
Los Silos
- 24 de junio: Festividad de San Juan.
- 8 de septiembre: Festividad de Nuestra Señora de la Luz.
Mogán
- 14 de junio: Festividad de San Antonio de Padua en Domingo.
- 16 de julio: Festividad de la Virgen del Carmen.
Moya
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 14 de junio: Festividad de San Antonio de Padua.
Pájara
- 2 de julio: Festividad de Nuestra Señora de Regla.
- 16 de julio: Festividad de Nuestra Señora del Carmen.
Puerto de la Cruz
- 3 de mayo: Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz.
- 13 de julio: Festividad de la Virgen del Carmen.
Puerto del Rosario
- 16 de febrero: Martes de Carnaval.
- 7 de octubre: Festividad de Nuestra Señora del Rosario.
Puntagorda
- 15 de enero: Festividad de San Mauro Abad.
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
Puntallana
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 24 de junio: Festividad de San Juan Bautista.
San Andrés y Sauces
- 27 de abril: Festividad de Nuestra Señora de Montserrat.
- 30 de noviembre: Festividad de San Andrés.
San Bartolomé
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 24 de agosto: Festividad de San Bartolomé.
San Bartolomé de Tirajana
- 12 de marzo: Día del Turista.
- 24 de agosto: Festividad de San Bartolomé.
San Cristóbal de La Laguna
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 14 de septiembre: Festividad del Santísimo Cristo de La Laguna.
San Juan de La Rambla
- 24 de junio: Festividad de San Juan Bautista.
- 13 de septiembre: Festividad de San José.
San Miguel de Abona
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 29 de septiembre: Festividad de San Miguel Arcángel.
San Sebastián de La Gomera
- 20 de enero: Festividad de San Sebastián.
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
Santa Brígida
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 14 de junio: Lunes siguiente a la Festividad de San Antonio de Padua.
Santa Cruz de La Palma
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 3 de mayo: Festividad de la Santa Cruz.
Santa Cruz de Tenerife
- 23 de febrero: Martes de Carnaval.
- 3 de mayo: Festividad del Día de la Cruz.
Santa Lucía de Tirajana
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 13 de diciembre: Festividad de Santa Lucía.
Santa María de Guía de Gran Canaria
- 19 de marzo: Festividad de San José.
- 20 de septiembre: Lunes posterior a la Festividad de Las Marías.
Santa Úrsula
- 23 de febrero: Martes de Carnaval.
- 21 de octubre: Festividad de Santa Úrsula.
Santiago del Teide
- 16 de julio: Festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen.
- 26 de julio: Festividad de Santa Ana.
Tacoronte
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 25 de noviembre: Festividad de Santa Catalina.
Tazacorte
- 16 de julio: Festividad de Nuestra Señora del Carmen.
- 29 de septiembre: Festividad de San Miguel Arcángel.
Tegueste
- 26 de abril: Festividad de San Marcos Evangelista.
- 8 de septiembre: Festividad de Nuestra Señora de los Remedios.
Teguise
- 16 de julio: Festividad Nuestra Señora del Carmen.
- 5 de agosto: Festividad Nuestra Señora de Las Nieves.
Tejeda
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 13 de septiembre: Festividad de la Virgen del Socorro.
Telde
- 24 de junio: Festividad de San Juan Bautista.
- 17 de noviembre: Festividad de San Gregorio Taumaturgo.
Teror
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 4 de junio: Festividad del Sagrado Corazón de Jesús.
Tías
- 2 de febrero: Festividad Nuestra Señora la Candelaria.
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
Tijarafe
- 2 de febrero: Presentación de Jesús en el Templo.
- 8 de septiembre: Festividad de la Natividad de la Virgen.
Tinajo
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 16 de agosto: Festividad de San Roque.
Tuineje
- 13 de octubre: Fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel y Conmemoración de las batallas del Cuchillete y Tamasite.
- 13 de noviembre: Festividad de San Diego.
Valle Gran Rey
- 7 de enero: Día posterior a la Festividad de Nuestra Señora Virgen de Los Reyes.
- 24 de junio: Festividad de San Juan Bautista.
Vallehermoso
- 24 de junio: Festividad de San Juan Bautista.
- 23 de julio: Festividad Virgen del Carmen.
Valleseco
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 17 de mayo: Fiesta del Patrón del Municipio.
Valsequillo
- 24 de junio: Festividad de San Juan Bautista.
- 29 de septiembre: Festividad de San Miguel.
Valverde
- 15 de mayo: Festividad de San Isidro Labrador.
- 29 de junio: Festividad de San Pedro.
Vega de San Mateo
- 9 de febrero: Martes de Carnaval.
- 21 de septiembre: Festividad en Honor al Apóstol San Mateo.
Vilaflor de Chasna
- 23 de abril: Festividad del Santo Hermano Pedro.
- 30 de agosto: Festividad de San Roque y San Agustín.
Villa de Mazo
- 3 de mayo: Día de la Cruz.
- 27 de mayo: Festividad del Corpus Christi.
Yaiza
- 7 de julio: Festividad de San Marcial del Rubicón.
- 8 de septiembre: Festividad de Nuestra Señora de los Remedios.
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