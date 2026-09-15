Tenerife mantiene el calor este miércoles: hasta 34 grados y calima ligera

Tenerife afrontará este miércoles, 16 de septiembre, una nueva jornada de temperaturas elevadas, aunque con un ligero descenso de los valores en general. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros puedan alcanzar los 34 grados en puntos del sureste y este de la isla, especialmente en las medianías.

La jornada estará marcada también por la presencia de calima ligera, que afectará a Tenerife durante las primeras horas y tenderá a remitir a medida que avance la tarde. Los cielos permanecerán en general despejados, aunque podrán aparecer intervalos de nubes en las franjas costeras del norte.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas de entre 26 y 33 grados, según la previsión de Aemet. El descenso térmico será ligero en términos generales y más acusado en las máximas de las zonas de medianías.

El viento soplará en general flojo del noreste, aunque aumentará a últimas horas. En las cumbres centrales predominará el viento flojo del noroeste, con posibilidad de que sea localmente más intenso.

¿Qué tiempo hará este miércoles en el resto de Canarias?

El descenso de las temperaturas será generalizado en buena parte del Archipiélago, aunque todavía se mantendrán valores elevados en determinadas zonas.

En Lanzarote, Aemet prevé cielos despejados con algunos intervalos de nubes bajas en el norte durante las primeras y últimas horas del día. Habrá calima ligera en niveles altos y las temperaturas descenderán, con posibilidad de que lo hagan de forma notable en el interior. En puntos del sur y sureste se superarán los 34 grados. Arrecife tendrá entre 24 y 33 grados.

En Fuerteventura, los cielos permanecerán despejados, con algunos intervalos matinales en el oeste y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas bajarán en general, aunque en las zonas del sureste y este las máximas podrán superar los 34 grados. Puerto del Rosario registrará 26 grados de mínima y 34 de máxima.

En Gran Canaria, la calima será ligera y tenderá a remitir, aunque será más significativa en las vertientes orientadas al sur. Las temperaturas descenderán ligeramente y de manera más acusada en las medianías del norte. Aun así, se superarán los 34 grados en el sureste y oeste, especialmente en medianías. Las Palmas de Gran Canaria tendrá entre 24 y 27 grados.

En La Gomera, los cielos estarán despejados con intervalos de nubes en las franjas costeras del norte. La calima remitirá durante la tarde y las temperaturas bajarán ligeramente, con valores que podrán alcanzar los 34 grados en medianías orientadas al sur. San Sebastián de La Gomera tendrá 24 y 30 grados.

En La Palma predominarán los cielos despejados, aunque habrá algunos intervalos en las franjas costeras del norte y este. La calima será ligera y las temperaturas descenderán en medianías, mientras que en las costas habrá pocos cambios o un ligero descenso. Santa Cruz de La Palma tendrá 23 grados de mínima y 28 de máxima.

Por último, El Hierro tendrá cielos despejados con algunos intervalos matinales en las costas del noreste y calima ligera. Las temperaturas tendrán pocos cambios o bajarán ligeramente, con posibilidad de alcanzar localmente los 34 grados en las medianías orientadas al sur y este. Valverde registrará 21 y 29 grados.

El viento ganará intensidad durante la tarde

El viento tendrá componente predominantemente norte o noreste en buena parte de las islas y tenderá a ganar intensidad durante la tarde en varias zonas.

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En el mar, se esperan vientos variables de fuerza 1 a 3 y marejada o marejadilla, con el componente norte ganando fuerza en diferentes sectores y mar de fondo del norte en torno a un metro.