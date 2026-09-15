El triste consuelo para el bolsillo de los canarios: los precios suben, pero menos que en el resto del país

La economía canaria se resiste al aumento de los precios, aunque no lo suficiente. Los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), el indicador que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE) para medir cómo evolucionan los precios de los productos y servicios que consumen habitualmente los hogares, dejan en agosto una subida del 3,8% respecto al mismo mes del año pasado. Esto quiere decir que, de media, los precios que recoge este indicador son un 3,8% más altos que hace un año. Entre julio y agosto, el IPC aumentó un 0,6% en Canarias, una subida que se suma a la registrada en los meses anteriores y que mantiene la inflación de las islas en niveles todavía muy elevados.

La cifra, sin embargo, adquiere otra dimensión cuando se compara con el resto del país. En el conjunto de España, los precios aumentaron un 4,3% interanual, medio punto más que en Canarias. De hecho, el Archipiélago registra en agosto la tasa de inflación más baja de todas las comunidades autónomas, por debajo del 3,9% de La Rioja, Asturias y Aragón, y a una distancia aun mayor de Cantabria, que encabeza el ranking, con un 5,1%.

A pesar de ello, esto no significa que el conjunto de las islas se encuentren en una situación privilegiada en comparación con las otras 16 comunidades autónomas, ni que el aumento de los precios haya dejado de ser un problema para las familias canarias. Nada más alejado de realidad. Los niveles de inflación que las islas llevan soportando desde hace casi un lustro exponen la realidad de una economía tremendamente sobreestimulada. "Que Canarias tenga actualmente la inflación más baja de España no significa necesariamente que sea el territorio en el que resulte más fácil vivir ni que sus habitantes dispongan de mayor capacidad adquisitiva", explica el economista y delegado de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Julio J. García.

Por eso, más que hablar de una situación especialmente favorable, la particularidad que reflejan los datos de la economía de las islas es que los precios están subiendo menos que en buena parte de España, pero siguen haciéndolo a un ritmo considerable.

El transporte, el principal foco

La mayor presión sobre los precios canarios llega del transporte, un dato poco sorprendente debido a la alta dependencia del coche privado que existe en las islas. Cerca de dos millones de vehículos están registrados en Canarias para una población de 2,2 millones de personas, según los últimos datos oficiales. Esta elevada densidad de vehículos ejerce una presión creciente sobre los costes de los elementos que envuelven al sector, que más tarde termina repercutiendo en los costes de productos y servicios.

Los costes relacionados con el transporte aumentaron un 8,2% respecto al último año

Los precios vinculados al transporte aumentaron un 8,2% respecto a agosto del año pasado, con los carburantes entre los principales responsables de la subida. El incremento también se deja notar en el conjunto del país, aunque con mayor intensidad. En España, la tasa alcanza el 9,5%, una diferencia de 1,3 puntos porcentuales respecto a Canarias.

La vivienda, lejos del repunte nacional

Del mismo modo, la vivienda es, junto al transporte, uno de los elementos que más ayudan a explicar por qué la inflación canaria se mantiene por debajo de la nacional. En agosto, los precios relacionados con este apartado aumentaron un 3,1% respecto al mismo mes del año pasado, después de hacerlo un 0,3% durante el último mes. El dato contrasta con el registrado en el conjunto del país, donde la subida alcanza el 6,4%. Es decir, los precios vinculados a la vivienda están aumentando en España a un ritmo que duplica al de Canarias.

No obstante, este ritmo reducido no implica necesariamente que acceder a una vivienda resulte más sencillo. La crisis persiste de igual manera. "Una economía puede presentar una inflación comparativamente inferior y, al mismo tiempo, soportar tensiones importantes derivadas de su propio modelo de crecimiento. La presión sobre la vivienda, las infraestructuras o los espacios naturales son manifestaciones de ello", señala García.

La diferencia, aunque lo pudiese parecer, no es para nada menor. Son 3,3 puntos porcentuales que separan a las islas de la media nacional y que contribuyen a contener el IPC general del Archipiélago. Pero conviene no llevar el dato más allá de lo que dice. Que el IPC de la vivienda aumente un 3,1% no quiere decir que una casa o un alquiler sean un 3,1% más caros que hace un año. El índice recoge la evolución de una serie de bienes y servicios relacionados con la vivienda y no mide directamente el precio al que se están cerrando ahora los alquileres o las compraventas.

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife) considera que mejorar la situación de la vivienda requeriría medidas concretas que permitan aumentar la oferta y reducir las limitaciones que dificultan su desarrollo. Entre ellas, plantea poner más suelo disponible, agilizar las licencias, impulsar la rehabilitación y la nueva construcción y reforzar la seguridad jurídica en el alquiler.

En otras palabras, que este componente de la inflación avance con más moderación en Canarias que en España no implica que el acceso a la vivienda se haya vuelto más sencillo para las familias. El IPC refleja una parte de esa realidad, pero no toda.