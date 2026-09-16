Dos jornadas de patrimonio, danza y memoria llegan a La Laguna

La Laguna celebrará los días 18 y 19 de septiembre su edición de Las Noches del Patrimonio 2026, la cita cultural simultánea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. El municipio canario ha desplazado una semana la programación respecto a las otras 14 ciudades de la red para evitar su coincidencia con las Fiestas del Cristo y favorecer la participación ciudadana.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, defendió que la decisión permite “honrar nuestro patrimonio y nuestras fiestas, sin que ninguno pierda protagonismo”. La Laguna, única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias, aportará además, dijo, “una mirada atlántica y una identidad singular” a una iniciativa que activa centros históricos, espacios simbólicos y memoria colectiva.

El programa se articula en tres ejes: Vive Patrimonio, Abierto Patrimonio y Escena Patrimonio. La agenda combina danza, creación contemporánea, visitas guiadas, divulgación histórica y la apertura extraordinaria de espacios que habitualmente permanecen cerrados. Todas las actividades son gratuitas, aunque varias cuentan con aforo limitado o requieren inscripción previa.

Comienza el viernes

La programación arranca antes del fin de semana con talleres de danza y movimiento. Yapci Ramos y María Ibarretxe imparten Monumenta Performance en la Casa Anchieta, mientras el Grupo de Estudios Artísticos, formado por integrantes de Pseudónimo Cía., de Chile, y CRUDO Colectivo, de Perú, propone en el antiguo convento de Santo Domingo una práctica de investigación sobre cuerpo, territorio y memoria.

Un atractivo de Escena Patrimonio será el estreno de “Sangre mineral”, el viernes 18 en el Parque del Drago. La pieza de Pseudónimo Cía. y CRUDO Colectivo, con Paula Quintana como artista invitada, tendrá pases a las 18.00 y 19.00 horas. La performance utiliza geófonos y microcontroladores para transformar en sonido las vibraciones que los cuerpos producen sobre las superficies del entorno.

El sábado 19 llegará a la plaza de La Concepción “Monumenta Performance”, con funciones a las 18.00 y 20.00 horas. Nueve bailarinas darán cuerpo a las figuras femeninas guanches de la instalación escultórica Monumenta, de Yapci Ramos, en una propuesta que traslada la memoria del pedestal al movimiento y vincula creación contemporánea e identidad aborigen.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (c), en la presentación de Noches del Patrimonio / El Día

Una propuesta educativa

Vive Patrimonio incorpora también “La Laguna es curiosa”, una propuesta educativa para alumnado de Primaria, y la presentación, a las 11.30 horas del sábado en la Sala de Cámara del Teatro Leal, del catálogo de “Lagunear. Memoria y transformación”. La publicación reúne cerca de 200 piezas de más de 70 autores y documenta cinco siglos de creación artística vinculada a Canarias.

Abierto Patrimonio permitirá acceder el 18 y 19 de septiembre a zonas poco conocidas del convento de Santa Clara de Asís, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y el Instituto de Canarias-Cabrera Pinto. La actividad “La Laguna: un patrimonio de altura” ofrecerá pases a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas para grupos de hasta 20 personas, con recorridos por torres, camarines, coros altos y otras estancias de acceso restringido.

A ello se suman 16 rutas guiadas por la ciudad histórica, con salidas ambos días a las 10.00, 12.00, 17.00 y 19.00 horas. Los itinerarios, organizados por guías oficiales municipales y por la APIT de Tenerife, profundizarán en la arquitectura, la evolución urbana y los valores que justificaron la declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial en 1999. Cada pase admite 30 personas y requiere reserva previa.

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La concejala de Turismo, Estefanía Díaz, subrayó que la cita permite presentar La Laguna como un lugar donde el patrimonio “no solo se conserva, sino que se vive”. Con esta edición ampliada, la ciudad busca convertir durante dos jornadas su casco histórico en un escenario abierto a la memoria, la creación y el descubrimiento de espacios excepcionales.