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El restaurante Lava del Puerto de la Cruz logra la única nominación de Canarias a las mejores aperturas de España

La propuesta culinaria ubicada en el municipio portuense representa al Archipiélago en la quinta edición de los prestigiosos premios gastronómicos de ámbito nacional

Restaurante Lava, en el Puerto de la Cruz

Restaurante Lava, en el Puerto de la Cruz / Guía Que Bueno Canarias

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La gastronomía del Archipiélago vuelve a situarse en el escaparate nacional. El restaurante Lava, ubicado en el municipio de Puerto de la Cruz, ha sido nominado como una de las mejores aperturas de España en 2025 en la quinta edición de los TheFork Awards. El espacio tinerfeño se consolida como el único representante de Canarias en una selecta lista compuesta por 41 establecimientos de 14 comunidades autónomas, reafirmando la pujanza y proyección del sector culinario del Norte de la Isla.

La nominación de Lava cuenta con el aval directo de la alta cocina estatal. El comité de selección que ha configurado el listado final está integrado por un renombrado jurado de 56 chefs reconocidos con estrella Michelin, entre los que figuran figuras de la talla de Ángel León, Martín Berasategui, los hermanos Torres, Paco Morales o Elena Arzak. Este respaldo de los grandes espadas de los fogones ratifica la calidad, innovación y excelencia del proyecto implantado en la ciudad portuense.

Interior del Restaurante Lava

Interior del Restaurante Lava / E. D.

Votación popular y gala de entrega en el Gran Teatro Caixabank

Tras la oficialización de la lista de nominados, el proceso entra en su fase decisiva, donde los propios clientes y usuarios de la plataforma TheFork tendrán la última palabra. La fase de votación pública permanecerá abierta hasta el próximo domingo 11 de octubre, permitiendo a los comensales emitir sus votos para determinar qué establecimiento se alza con el codiciado People's Choice Award, galardón que el pasado año recayó en el espacio madrileño The Library.

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La competición, que evalúa el impacto gastronómico, el servicio y el concepto de las principales aperturas registradas a lo largo de 2025, culminará con la entrega de premios en la capital de España. El certamen dará a conocer a los nueve restaurantes finalistas y al gran vencedor en una ceremonia que se celebrará el 16 de noviembre en el Gran Teatro Caixabank de Madrid, un evento donde el restaurante Lava aspira a certificar el liderazgo del panorama culinario insular.

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