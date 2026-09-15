Canarias reanuda este miércoles las clases presenciales tras el episodio de calor

Canarias recupera este miércoles, 16 de septiembre, la actividad lectiva presencial en todos sus centros educativos después de que el Gobierno de Canarias haya dado por finalizada la situación de alerta por altas temperaturas y haya establecido la prealerta.

La medida afecta especialmente a Fuerteventura y a nueve municipios de Gran Canaria, donde el martes las clases se desarrollaron de forma telemática debido a las condiciones meteorológicas. En concreto, se trata de los centros educativos de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo, además de todos los de Fuerteventura.

La vuelta a las aulas se produce después de varias jornadas marcadas por temperaturas elevadas en el Archipiélago. No obstante, los centros deberán mantener las medidas previstas en el protocolo de actuación ante episodios de calor, adaptadas a las condiciones de cada instalación.

Entre estas medidas se encuentran el uso de espacios frescos, sombreados o climatizados, la reducción de la actividad física y de las actividades al aire libre, así como la hidratación frecuente del alumnado. También se contempla la adaptación de las aulas, el establecimiento de pausas más prolongadas para beber agua y otras actuaciones como favorecer la ventilación o bajar persianas para reducir el impacto del calor.

Los centros podrán adelantar la salida

Los equipos directivos podrán solicitar la modificación de horarios y actividades o la salida anticipada del alumnado cuando las condiciones del centro así lo aconsejen.

Esta medida tendrá carácter voluntario y no podrá aplicarse antes de las 12:00 horas. Además, será necesaria la autorización de los representantes legales del alumnado.

Los estudiantes que no sean recogidos antes de la hora habitual permanecerán en el centro educativo, mientras que los servicios de comedor y transporte escolar mantendrán sus horarios.

Educación recomienda a los centros y a las familias mantenerse atentos a la evolución de las temperaturas y a las indicaciones oficiales mientras permanezca activa la prealerta.