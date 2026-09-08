El restaurante de Tenerife al que muchos van por un solo plato: lleva más de 40 años ofreciendo conejo
El establecimiento ofrece una propuesta gastronómica en al que el consejo es su palto estrellas
En Tenerife todavía quedan restaurantes que conservan la gastronomía basada en las recetas de siempre y el producto local. Uno de ellos es Casa Rafael, un establecimiento situado en La Esperanza que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan comida casera canaria en un ambiente sencillo y cercano.
El conejo es el plato estrella del restaurante
Aunque la carta cuenta con diferentes propuestas de la cocina canaria, hay un plato que destaca por encima del resto y es la carne de conejo. La elaboración se ha convertido en la seña de identidad del restaurante y es uno de los principales motivos por los que vecinos y turistas visitan el establecimiento.
Además, cuentan con una bandeja de conejo pensada para compartir, una propuesta perfecta para disfrutar si visitas el restaurante con familia o amigos.
Cocina canaria tradicional
Además del conejo, Casa Rafael ofrece una carta centrada en la gastronomía canaria tradicional. Entre sus platos se encuentran propuestas como:
- Escaldón
- Garbanzas
- Tomates aliñados
- Pimientos de padrón
- Churros de pescado
- Croquetas
También cuenta con otras carnes como codornices o carne de cabra. El restaurante busca que sus clientes disfruten de las recetas tradicionales, elaboradas de manera casera.
Además como broche final los comensales pueden disfrutar de diferentes postres caseros que ofrece el establecimiento en su propuesta gastronómica
Horario y ubicación
Casa Rafael se encuentra en la calle Maximino Bacallado Rodríguez, 16, en La Esperanza. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones, entre ellas la carne de conejo.
Abre martes y miércoles de 9:00 a 17:00 horas, mientras que jueves y viernes amplía su horario hasta las 22:00 horas y los sábados reduce su horario ofreciendo servicio de 10:00 a 17:00 horas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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