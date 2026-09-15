El PSOE pide que se respete el rechazo del Pleno a la planta de Tiagiga, en Los Realejos
Los socialistas sostienen que el traslado del proyecto a La Cruz Santa no invalida el rechazo unánime previo y reclaman soluciones energéticas más sostenibles y seguras para el territorio municipal
El Grupo Municipal Socialista de Los Realejos llevará al próximo Pleno una moción para exigir que se respete el acuerdo adoptado por unanimidad en junio de 2025 contra la instalación de la Planta de Generación de Emergencia Tigaiga en el municipio. El PSOE sostiene que el nuevo emplazamiento planteado en La Cruz Santa no cambia el sentido de aquel pronunciamiento.
Los socialistas recuerdan que el 25 de junio de 2025 el Pleno rechazó por unanimidad la planta y defienden que aquella decisión afectaba al conjunto del término municipal, no a una parcela concreta.
El portavoz socialista, Eladio Hernández, insiste en que “no estamos ante un problema de una parcela concreta, sino ante el rechazo a que la Planta Tigaiga se instale en Los Realejos”. Añade que el municipio “ya dijo que no” y que la posición debe mantenerse tanto en La Zamora como en La Cruz Santa, El Mocán o cualquier otro barrio.
La moción plantea ratificar el acuerdo de 2025, instar al Gobierno de Canarias y al resto de administraciones competentes a descartar la instalación en Los Realejos y estudiar alternativas fuera del municipio.
Para el PSOE aceptar un cambio de ubicación supondría desvirtuar el acuerdo plenario. A su juicio, mover la planta dentro del municipio no puede convertir en aceptable un proyecto ya rechazado por unanimidad.
La formación añade que las necesidades de generación y garantía del suministro eléctrico deben abordarse con soluciones “más sostenibles, seguras y respetuosas con el territorio y con la población”, reduciendo los impactos ambientales y sobre la calidad de vida.
“Cambiar la parcela no puede cambiar la posición de este Ayuntamiento. Tenemos que ser coherentes con lo que aprobamos por unanimidad y apostar también por soluciones energéticas más sostenibles y seguras”, concluye Hernández.
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