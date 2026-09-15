La papa canaria, cada vez más acosada por el cambio climático, las plagas y las nuevas variedades

La papa antigua, una de las señas de identidad de la agricultura canaria, afronta nuevos desafíos que amenazan su continuidad en los campos de las Islas. El cambio climático, la expansión de las plagas y la llegada de variedades más resistentes están transformando un cultivo que también acusa el abandono de las pequeñas explotaciones. Así lo explica Domingo Ríos, doctor en Ingeniería Agrícola por la Universidad de La Laguna y especialista con más de treinta años de experiencia en el sector.

Entre los principales retos, el cambio climático está alterando las condiciones en las que tradicionalmente se ha cultivado la papa en Tenerife. La sucesión de periodos de sequía, la irregularidad de las precipitaciones y, en casos como el de este año, los episodios de lluvias intensas e inundaciones dificultan la planificación de las cosechas y aumentan la dependencia del riego.

Un agricultor muestra papas bonitas recogidas en una finca de Icod el Alto. / Arturo Jiménez / t

Un informe del Servicio de Agricultura del Cabildo de Tenerife ya advertía en 2024 de que la sequía y la ola de calor habían comprometido los rendimientos de los tubérculos en las medianías, con reducciones de más del 50 % de la cosecha potencial en determinadas zonas. Y si entonces el problema era la falta de agua, este año el exceso de lluvia, para una papa que no estaba preparada, ha provocado, según Ríos, "encharcamientos" y "problemas de asfixia" en los cultivos, acabando con buena parte de la producción en numerosos campos.

El clima cambia el cultivo

Esta transformación también se refleja en la forma de trabajar. Domingo Ríos señala que el riego localizado, especialmente por goteo, se ha extendido hasta convertirse en una herramienta prácticamente imprescindible en muchas pequeñas explotaciones, incluso en zonas como el Macizo de Teno, donde hace varias décadas predominaba el secano. "Hoy es impensable que no se riegue la papa, porque no se podría casi cultivar", explica. Un cambio que, además, también se extiende a la tecnología, la mecanización y el propio paisaje agrícola, marcado en los últimos años por un mayor abandono de terrenos.

Estas diferencias son especialmente visibles entre los distintos agrosistemas de la Isla, cuyas singularidades han quedado recogidas en el proyecto impulsado por el Cabildo, el Grupo de Acción Rural y la Universidad de La Laguna, bajo la dirección del propio Ríos. El trabajo ha dado lugar a diez guías, a las que próximamente se sumarán otras dos, sobre las principales zonas productoras de papa de Tenerife.

En ellas se reúne información sobre las labores de cultivo, las variedades, los tipos de suelo y otras características propias de cada territorio, con el objetivo de recoger y poner en valor las particularidades de cada agrosistema y ofrecer una herramienta visual que permita conocerlas y estudiarlas de una forma sencilla. De momento, estas fichas abarcan los entornos de Icod El Alto, San Juan de la Rambla y La Guancha, el Valle de La Orotava, la zona comprendida entre La Esperanza y Ravelo, Vilaflor, las medianías del sur de Tenerife, el Parque Rural de Teno y el agrosistema del castañero y la papa en Acentejo. Próximamente se sumarán Anaga y el área comprendida entre Icod de los Vinos y El Tanque.

Más presión de las plagas

A estos cambios se suma el avance de las plagas y enfermedades, otro frente que condiciona cada vez más el cultivo en las Islas. La polilla guatemalteca es, desde hace años, uno de los principales problemas. Presente en Canarias desde 1999, sus larvas penetran en los tubérculos y excavan galerías que pueden provocar pudriciones y dejar la papa sin valor comercial. Su control requiere combinar medidas de vigilancia y prevención tanto en el campo como en los almacenes, ya que "no existe una única solución para frenar su expansión".

Papas afectadas por polilla guatemalteca / El Día

Sin embargo, pese a la importancia de este insecto, Ríos pone ahora el foco en otra amenaza que, según explica, "ha cobrado especial importancia este año": el mildiu, una enfermedad que también pudre, entre otros, a los tubérculos. Tanto es así que el Servicio Técnico de Agricultura del Cabildo lo considera "la enfermedad más grave que afecta al cultivo de la papa en Canarias" y advierte de que su rápida propagación, cuando se dan condiciones favorables de humedad y temperatura, puede "acabar con las plantaciones en menos de 15 días".

El investigador señala que la aparición de nuevas razas e híbridos, algunas con mayor virulencia y menor respuesta a tratamientos utilizados hasta ahora, está complicando su control. "Hay que tener nuevas estrategias", sostiene, ya que este año estima que esta enfermedad, junto a otras plagas, podría haber contribuido a una merma cercana al 50 % de la cosecha.

Nuevas papas ganan terreno

En suma, la llegada de nuevas variedades andinas poco a poco están ganando terreno a las papas antiguas. Se tratan de tubérculos procedentes de Venezuela, Colombia y, más recientemente, de Perú. Especies que no forman parte del patrimonio tradicional, pero que estan siendo muy valoradas tanto por los agricultores como por los consumidores debido a su "mejor rendimiento" y "resistencia" frentes a enfermedades —como es el caso del mildiu—, las sequías e, incluso, las heladas. De hecho, Ríos apunta que la peruanita "está presente en numerosos campos" y se ha extendido con rapidez por zonas muy valiosas del norte de la isla, como Icod el Alto, considerada la cuna de este alimento en Tenerife.

La consecuencia es que un agricultor que antes destinaba una parcela a una variedad antigua puede optar ahora por otra que le ofrece más garantías frente a las condiciones adversas y una mayor producción, sin renunciar por ello a un producto de buena calidad. Es precisamente ese desplazamiento progresivo el que lleva al investigador a hablar de la necesidad de estudiar una posible erosión genética, es decir, la pérdida de variedades locales —29 amparadas por la Denominación de Origen Protegida— que han ido acumulando durante siglos unas características propias y únicas. Las papas antiguas de Canarias constituyen una reserva de biodiversidad agrícola singular y su conservación no depende solo de mantenerlas en bancos de germoplasma, sino también de que continúen cultivándose en los campos.