El Real Casino de Tenerife puede seguir abierto: la Justicia mantiene la suspensión del cierre por actividades clandestinas

El Real Casino de Tenerife puede seguir abierto. La Justicia ha acordado mantener la "medida cautelar de suspensión" solicitada por la institución frente a la orden de cierre por actividades clandestinas decretada, en mayo, por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, el Real Casino podrá continuar con su actividad mientras se resuelve este procedimiento en los tribunales.

La resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, recogida en un auto fechado el 7 de septiembre de 2026, permite al Casino mantener abiertas sus instalaciones y desarrollar con normalidad su programación mientras continúa el proceso judicial. La decisión supone, por el momento, un freno a la ejecución de la orden municipal de cierre, pero no resuelve todavía el fondo de la controversia entre ambas partes.

El procedimiento se encuentra relacionado con la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife de ordenar el cierre del Real Casino de Tenerife, la sociedad recreativa más antigua de Canarias, por la realización de actividades que el Ayuntamiento considera clandestinas. En concreto, éstas actividades son las de guardería y ludoteca, restaurante, restaurante musical, bar, bar musical, sala de eventos, sala de fiestas, sala de conciertos, karaoke y gimnasio.

El juzgado mantiene la medida cautelar

Según ha comunicado la presidenta del Real Casino de Tenerife, Beatriz Barrera Vera, la magistrada titular del Juzgado Nº3 de lo Contencioso-Administrativo ha decidido mantener la medida cautelar que ya había sido solicitada por la institución.

El auto tiene en cuenta, entre otros elementos, la relevancia histórica e institucional del Real Casino de Tenerife, así como su antigüedad y su naturaleza. La resolución también considera las consecuencias que tendría la ejecución inmediata de la orden de cierre.

Entre esos efectos se encuentra la paralización de los puestos de trabajo vinculados a la actividad del Casino, además de la suspensión de los actos privados de los socios y de la programación social y cultural de la institución.

Cancelación de bodas, bautizos y comuniones

El auto judicial recoge un informe del Real Casino de Tenerife en el que se indica que el cese de las actividades señaladas por el Ayuntamiento como clandestinas "pudiera dar lugar a la extinción de los contratos de trabajo". Asimismo, señala el informe, se cancelarían todos los eventos programados, "ya no solamente ciclos de conferencias y actividades culturales, sino también actos de índole más personal de sus socios como bodas, bautizos, comuniones y cualquier tipo de celebraciones privadas contratadas".

"La documentación presentada por la parte recurrente no solamente permite apreciar la existencia de perjuicios de índole económica de elevada cantidad sino también perjuicios morales a los propios socios que se verían indirectamente afectados por tal paralización", se establece en la resolución judicial.

Un conflicto que enfrenta al Casino con Urbanismo

En mayo de este año, la Gerencia Municipal de Urbanismo ordenó el cierre inmediato de todas las actividades del Real Casino de Tenerife. La resolución, firmada por la concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, estipula que la sociedad recreativa más antigua de Canarias opera en su sede de la plaza de la Candelaria sin el título habilitante exigido por la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos de las islas. El Ayuntamiento califica de "clandestinos" los actos celebrados al carecer de cobertura legal. Este expediente, que incluye una propuesta de sanción de 25.000 euros, se abrió tras la denuncia presentada por un vecino por contaminación acústica.

El Real Casino de Tenerife decidió llevar este asunto a los tribunales, solicitando la medida cautelar de suspensión del cierre, que ahora se mantiene de manera definitiva hasta que se resuelva el procedimiento judicial abierto. En una reunión mantenida también en mayo, el Ayuntamiento y el Real Casino expresaron su voluntad de mantener el diálogo y el respeto institucional mientras la Justicia resolvía la discrepancia jurídica.

El Consistorio señaló en aquella ocasión que el Casino había acudido a los tribunales para defender su posición respecto a la aplicación de la normativa. También se abordaron cuestiones relacionadas con un estudio de impacto acústico y con la documentación relativa al cumplimiento de distintas normas sectoriales.

Mensaje de tranquilidad

La dirección de la institución ha valorado positivamente la decisión judicial después de unos días marcados, según su presidenta, por la preocupación y la incertidumbre entre socios y trabajadores. Barrera ha defendido la actuación de la Junta Directiva, que decidió recurrir a los tribunales para proteger los intereses de la institución y de sus socios. Tras conocer el auto, la presidenta ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha reclamado que el proceso continúe dentro de los cauces judiciales.

La intención expresada por la dirección es mantener la actividad habitual y continuar con la programación del Casino mientras se desarrolla el procedimiento. La entidad ha insistido también en su voluntad de mantener una relación de respeto institucional con las administraciones públicas.