Nuevo curso escolar, mismos problemas: docentes y padres cubren la falta de personal en comedores escolares del sur de Tenerife

La Asociación de Madres y Padres (Ampa) del CEIP Fañabé, en Adeje, ha informado este martes a las familias de que a partir de este miércoles, 16 de septiembre, se suspenderá el servicio de comedor porque no hay personal suficiente para garantizar su continuidad. "No es viable, en estos primeros días ha salido adelante porque profesores y padres se han quedado en su tiempo libre ayudando, pero no podemos seguir así", asegura la presidenta del Ampa, Vidina Darias. La situación que vive este centro apenas una semana después del arranque de curso no puede considerarse un hecho aislado; en la comarca sur de Tenerife son varios los colegios que acumulan incidencias en sus comedores.

La falta de personal no docente y, sobre todo, de auxiliares de comedor se ha convertido en la tónica general en colegios como el CEIP Granadilla de Abona o el Teobaldo Power, en Aguadulce (Guía de Isora). En su día a día, estos profesionales se encargan de servir la comida, mantienen limpias las mesas, vigilan y ayudan a los niños y se aseguran de que todos coman. Al no haber efectivos suficientes para tanto alumno, son los propios padres, los profesores y hasta los directores los que se encargan de estas tareas. Aunque eso solo ocurre en el mejor de los casos; en otros, la situación es tan crítica que tienen que suspender parcial o totalmente el servicio.

Tampoco se trata de un problema que haya surgido en esta primera semana de vuelta a las aulas, una buena parte de ellos subraya que lleva varios cursos batallando con la falta de personal. En abril de este año, la Federación de Ampas de Tenerife (Fitapa) inició una campaña de recogida de firmas en Change.org tras constatar varios cierres parciales en comedores y problemas en la cobertura de bajas. Cinco meses más tarde, la iniciativa ha conseguido un total de 7.166 apoyos. En paralelo, las familias afectadas no descartan desplazarse hasta la sede tinerfeña de la Consejería de Educación para protestar si la situación persiste.

La respuesta de Educación

Desde el departamento que dirige Poli Suárez insisten en que nunca han suscrito tantos contratos de Personal de Administración y Servicios (PAS) como en estos últimos cursos. Aun así, reconocen que es "muy complicado" encontrar profesionales interesados en cubrir bajas fuera de las capitales. Cuando se produce una baja médica o una vacante en un centro, la Consejería intenta contratar a un sustituto o, al menos, mover a un refuerzo, es decir, a un trabajador que preste servicio en otro centro y pueda desplazarse para cubrir una necesidad puntual. Recursos Humanos tira de la lista de empleo para suplir ausencias, pero muchas veces es prácticamente una tarea imposible por las condiciones del puesto y la ubicación del colegio. Por ejemplo, hay personas que deben renunciar a una prestación económica para aceptar un trabajo de cuatro horas en la otra punta de la Isla y por el mismo dinero, por lo que terminan rechazando la oferta.

Las distintas asociaciones de familias afectadas coinciden en que es un problema que se ha cronificado y que no se puede solventar con parches puntuales. "No culpamos a nadie, solo creemos que el sistema actual no es efectivo; queremos una solución estable porque, aunque se cubran puestos de manera momentánea, al poco tiempo volvemos a estar en las mismas", denuncia Davinia Martín, miembro del Ampa del CEIP Almácigo.

Los comedores escolares no solo cumplen una función alimentaria, sino que también tienen un importante papel en la conciliación familiar, sobre todo, en la zona sur, donde muchos padres se dedican a la hostelería. "Para muchos niños el almuerzo es su única comida completa en todo el día", destacan desde las ampas. En estos primeros días del curso, cerca de una decena de centros ha notificado incidencias en este servicio. Al menos siete de ellos siguen teniendo problemas a día de hoy.

CEIP Granadilla de Abona

El CEIP Granadilla de Abona fue uno de los primeros centros en dar la voz de alarma. La presidenta de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA), Nayra Tacoronte, señala que llevan tres cursos en la misma situación. El miércoles pasado empezaron con muy pocos auxiliares, por lo que el equipo docente y directivo tuvo que hacerse cargo. Los días posteriores la situación fue a peor y se vieron obligados a suspender el servicio para los más mayores –desde tercero a sexto de Primaria–. "A lo largo de esta semana seguimos igual y todos esos niños que se quedan sin comedor también se quedan sin transporte de vuelta. En otras ocasiones, los chicos también han tenido que comer en platos plásticos y, pese a que hemos enviado varios escritos, no nos hacen caso", argumenta. Desde la Consejería aclaran que "han llamado a todo el mundo y nadie acepta", por lo que han solicitado más personal al Servicio Canario de Empleo.

CEIP Almácigo

En el CEIP Almácigo, en Guía de Isora, hasta hace unos días faltaban dos auxiliares de comedor. A pesar de que les acaban de asignar las dos vacantes, las familias no están tranquilas. "Tenemos constancia de que una termina el día 25 y sabemos de sobra que dentro de unas semanas nos vamos a ver en la misma situación, no podemos quedarnos quietos porque todos los años pasa lo mismo", afirma la portavoz. Según sostiene, en el propio pueblo hay una chica apuntada en las listas de empleo que estaría interesada en trabajar en ese centro y nunca la han llamado. "Una de las chicas que está ahora viene todos los días desde Icod de los Vinos, tu empatizas con esas personas y no tiene sentido por tan pocas horas, el sistema no es factible ni efectivo", critica.

CEIP Teobaldo Power

Los padres del CEIP Teobaldo Power, en el mismo municipio, también conocen gente dispuesta a trabajar en la zona que aún no ha sido llamada. Durante los últimos cursos han optado por alternativas como modificar el menú para que sea más sencillo –un único plato en lugar de varios– y también se han visto obligados a suspender el servicio. "Los niños necesitan vigilancia durante esas horas y, de las ocho auxiliares que deberían estar en plantilla, solo quedan cinco", apunta el presidente del Ampa, Víctor Maldonado.

CEIP Fañabé (Adeje)

En el CEIP Fañabé, tanto la plantilla docente como las familias han hecho las veces de cuidadores, pero –denuncian– han llegado a un punto "insostenible" y han optado por la suspensión. "Necesitamos tres auxiliares, no podemos tapar la falta de trabajadores, estamos presionando para que manden a alguien lo antes posible", resalta Darias.

CEIP Tamaimo

El Ampa del CEIP Tamaimo, en Santiago del Teide, solicitó la colaboración de toda la ciudadanía para que sus hijos "no pierdan el comedor". A través del comunicado, advirtieron que, si el problema no se soluciona antes de este viernes, existe el riesgo de que el servicio sea cancelado total o parcialmente. "De los seis vigilantes solo hay cuatro y, según trasladan desde el centro, con esta falta de personal no es posible garantizar su continuidad; os pedimos que difundáis este mensaje para que se resuelva pronto este problema porque para nuestros niños es un servicio esencial", expresaron en la publicación.

A esta lista d colegios se suman al menos otros dos que también están teniendo problemas: el CEIP José Esquivel, en Puerto Santiago, y el CEIP La Cumbrita, en Alcalá. Asimismo, en los primeros días de clase, varios centros de San Miguel y Arico también registraron incidencias que ya han sido solventadas.