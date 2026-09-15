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La ULL cancela este curso su programa de movilidad con la Universidad de Morelos tras el asesinato de Claudia Tacoronte

La institución académica no enviará estudiantes a la Universidad de Morelos y mantiene para el segundo cuatrimestre otras dos movilidades con México

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La Universidad de La Laguna (ULL) ha cancelado para el presente curso académico el programa de movilidad internacional que mantenía con la Universidad de Morelos, en México, después del asesinato de la estudiante canaria de intercambio Claudia Tacoronte en ese país.

Fuentes de la institución académica han confirmado que durante el primer cuatrimestre no están previstas movilidades fuera del marco de la Unión Europea. Para el segundo cuatrimestre hay programadas 13 movilidades internacionales mediante convenios bilaterales, aunque ninguna de ellas tiene como destino la Universidad de Morelos.

En el caso de México, dos de las movilidades previstas para ese periodo tendrán como destino la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ambas instituciones han sido visitadas previamente por representantes de la Universidad de La Laguna.

Además, para el segundo cuatrimestre están previstas otras dos movilidades mediante programas de prácticas de cooperación fuera de la Unión Europea. Ninguna de estas plazas tiene como destino México.

La ULL revisa su protocolo ante situaciones de riesgo

La decisión sobre el programa con la Universidad de Morelos se produce mientras la Universidad de La Laguna revisa su protocolo de actuación ante situaciones de riesgo o emergencia que puedan afectar a participantes en programas internacionales.

Desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación señalan que la revisión del protocolo está en marcha y que su aprobación está prevista próximamente.

La institución mantiene, no obstante, otros programas de movilidad fuera del ámbito comunitario. Durante este curso, la ULL recibirá 44 estudiantes procedentes de 18 países de África y América Latina.

Noticias relacionadas y más

En el conjunto del primer cuatrimestre, la Universidad de La Laguna prevé recibir a 715 estudiantes de movilidad, entre alumnado del programa SICUE, Erasmus+ y participantes en diferentes programas de movilidad extracomunitaria.

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