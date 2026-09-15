Nueva tragedia: otras 35 muertes en la ruta canaria

El Atlántico vuelve a convertirse en una tumba. Una embarcación de migrantes que zarpó de Kartong, en Gambia, durante la madrugada del 8 de septiembre, quedó a la deriva frente a las costas de Mauritania dejando decenas de desaparecidos y el temor de que al menos 35 personas hayan muerto en el naufragio. La barquilla salió alrededor de las dos de la mañana rumbo a Canarias con 72 pasajeros a bordo, según relatan los familiares de los ocupantes.

Tras cuatro días a la deriva, a merced del oleaje, los pasajeros se quedaron sin alimentos y sin agua potable. El capitán intentó regresar, pero el motor falló y la embarcación quedó a merced de las corrientes. Cuando fue localizada, según el defensor de los derechos de los migrantes Ebrima Drammeh, el cayuco no disponía de GPS ni combustible, dos elementos básicos para afrontar una travesía por el Atlántico.

El pesquero Captain One Morgan logró rescatar a 37 personas que permanecían a bordo de la embarcación, localizada frente a las costas de Mauritania. Entre los supervivientes había 16 ciudadanos senegaleses, 12 guineanos y nueve gambianos.

Segunda tragedia en 10 días

El Atlántico no deja de acumular historias de supervivencia y muerte. La tragedia frente a Mauritania llega apenas diez días después de otro de los episodios más duros registrados en la ruta migratoria hacia Canarias. Un cayuco procedente de Gambia alcanzó las aguas de Gran Canaria después de 27 días de agonía a la deriva, en una travesía extrema que dejó 83 muertos y volvió a mostrar el rostro más cruel de esta ruta.

La embarcación había partido el 7 de agosto con 128 personas a bordo; solo 45 lograron sobrevivir a un viaje marcado por el hambre, la sed y la incertidumbre. Cinco cuerpos fueron localizados frente a Arguineguín, al sur de la isla, mientras que el resto de las víctimas quedó en el océano. Entre los fallecidos había una bebé y tres mujeres, una nueva tragedia que recuerda que el Atlántico se ha convertido en uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo.

“Muchos se marchan. Pocos regresan”

Para Ebrima Drammeh, estos episodios no pueden entenderse únicamente como naufragios, sino como el resultado de una desesperación que empuja a muchos jóvenes gambianos a jugarse la vida en el mar. “En Gambia demasiados jóvenes no ven ningún futuro”, afirma, y señala la falta de empleo, el aumento del coste de la vida y la presión familiar para enviar dinero como algunos de los factores que alimentan estas salidas.

Drammeh recuerda que detrás de cada embarcación hay familias esperando respuestas: “37 personas sobrevivieron porque los pescadores las encontraron a tiempo, pero los desaparecidos no llamarán a casa”. El activista lanza además una advertencia sobre la dureza de esta ruta: “Muchos se marchan. Pocos regresan”.

Gambia se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de salida de la ruta migratoria atlántica hacia Canarias. La presión migratoria que soporta el pequeño país del África occidental volvió a quedar reflejada el sábado 12 de septiembre de 2026, cuando personal de la Armada de Gambia, en colaboración con la Guardia Civil, interceptó una embarcación en la que viajaban 207 personas que trataban de emprender una ruta marítima irregular. Entre ellas había 196 hombres y 11 mujeres, incluidos 11 menores, según informaron las Fuerzas Armadas gambianas.

El grupo llevaba más de una semana varado en el río Faraba Bolong, en condiciones precarias y con acceso limitado a alimentos y agua. Tras el rescate y su traslado a la base naval de Banjul, la Cruz Roja de Gambia tuvo que proporcionar asistencia alimentaria a los migrantes.