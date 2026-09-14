El director general de Costas de Canarias defiende que «todo es legal» en las obras investigadas en Adeje de Cuna del Alma

El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, defendió este lunes 14 de sepriembre ante la jueza del 'caso Cuna del Alma' que la autorización concedida para construir en una zona protegida del litoral del Puertito de Adeje se ajusta a la legalidad. Acosta declaró como investigado por el permiso que posibilita ejecutar en terrenos sometidos a servidumbre instalaciones privadas vinculadas a la urbanización de lujo y sostuvo que su actuación se limitó a firmar un expediente avalado previamente por los técnicos.

«Me limité a firmar un documento que venía avalado por los técnicos», explicó a la salida de los juzgados de Arona. Según el responsable autonómico, el expediente «fue tramitado conforme a la Ley de Costas y a la normativa urbanística vigente». La comparecencia forma parte de una investigación judicial que trata precisamente de determinar si la autorización para intervenir en esta franja del litoral pudo incurrir en delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.

La clave para entender el procedimiento está en dónde se encuentran las obras cuestionadas. La investigación no afecta al conjunto de Cuna del Alma, sino a trabajos ejecutados en una superficie de 2.394 metros cuadrados situada en la zona sometida a servidumbre costera. La jueza Sandra Peraza ordenó el pasado 8 de abril paralizar esta parte del proyecto después de aceptar la petición de la Fiscalía.

El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta (d), ha declarado como investigado en la causa que se sigue por la autorización dada a los promotores de la urbanización Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje. / Ramón de la Rocha (Efe)

Se trata de una franja especialmente protegida por la legislación de costas. Según la explicación aportada por la Fiscalía, la servidumbre de protección alcanza los 100 metros tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar y está sometida a un régimen específico establecido por la Ley de Costas y su reglamento para preservar el litoral. El procedimiento analiza si concurrían las circunstancias necesarias para autorizar determinadas construcciones dentro de ese espacio.

Entre las actuaciones paralizadas figuran jardines, un restaurante, piscinas, terrazas, solárium, aparcamientos para buggies y vestuarios, dependencias privadas pertenecientes al complejo turístico y residencial. La parcela investigada es la T2 del Plan Parcial del Puertito de Adeje y está afectada parcialmente por la servidumbre de protección. Cuna del Alma proyecta más de 400 villas y apartamentos y un total de 4.428 camas turísticas y residenciales sobre más de 430.000 metros cuadrados.

La Fiscalía mantiene una interpretación distinta a la defendida por Costas. Considera que existen razones para sostener que no concurrían las circunstancias extraordinarias que permitirían determinadas actuaciones en esta zona protegida y fue precisamente el Ministerio Público quien solicitó que Acosta declarara como investigado. La jueza aceptó la petición mediante una providencia firmada el 8 de julio.

El Gobierno de Canarias respalda la actuación de su director general. El Ejecutivo sostiene que actuó «en todo momento conforme a la legalidad y con criterios técnicos» y que la autorización fue concedida después de una solicitud formal de la promotora, informes de la Dirección General y la subsanación de las deficiencias detectadas durante la tramitación. También subraya que el procedimiento se encuentra todavía en fase de investigación y no existe una resolución judicial sobre el fondo del asunto.

La promotora Segunda Casa Adeje SL ha recurrido la paralización y defiende igualmente que el proyecto dispone de los avales urbanísticos y medioambientales necesarios. Sostiene, además, que la superficie afectada por el procedimiento representa aproximadamente el 5% de la parcela y apenas el 0,5% de toda la urbanización.

La causa había sido archivada inicialmente, pero fue reabierta este año a petición de la Fiscalía y de la acusación popular. El procedimiento investiga posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, falsificación de documentos públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. La denuncia que dio origen a las actuaciones procede de colectivos sociales agrupados en la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre.

La controversia judicial constituye un nuevo capítulo de un proyecto que acumula años de contestación social. Cuna del Alma ya fue paralizada anteriormente por el Gobierno de Canarias por afecciones a yacimientos arqueológicos, amenazas sobre especies protegidas como la viborina triste y la ausencia de estudio de impacto ambiental, cuestiones diferentes de la autorización costera que centra ahora esta investigación.