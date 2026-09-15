Las cámaras de seguridad captan al presunto autor del asesinato de Claudia Tacoronte en México
Los vídeos muestran a un hombre con camiseta blanca y mochila negra en las inmediaciones del lugar donde fue atacada la estudiante grancanaria de 21 años y la Fiscalía mantiene abierta la investigación
Las cámaras de seguridad instaladas en el centro de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, han captado las imágenes del presunto autor del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante grancanaria de 21 años que falleció el pasado sábado durante su estancia de intercambio académico en México.
Las grabaciones, difundidas por medios locales, muestran a un hombre vestido con una camiseta blanca y una mochila negra caminando por la zona donde se produjo la agresión. En un primer momento se le observa detenerse durante unos instantes antes de desaparecer del encuadre. Aproximadamente un minuto después vuelve a aparecer corriendo por otra calle, una secuencia registrada desde un segundo ángulo de las cámaras de vigilancia. Las imágenes fueron registradas a las 20.50 horas.
La búsqueda del sospechoso
Poco después de la agresión, un reportero del medio mexicano 45 Digital Noticias realizó una retransmisión en directo desde el lugar de los hechos. En el vídeo, grabado hacia las 22.12 horas, se observa el despliegue de los servicios de emergencia mientras el periodista solicita la colaboración ciudadana para localizar al sospechoso. "A los vecinos que vean a un sujeto con su chamarra o sudadera blanca, mochila negra, por la calle de Los Pinos rumbo a Santa Inés, denle aviso a las autoridades o deténganlo, por favor", pidió durante la emisión.
Según explicó el periodista, la joven caminaba por una calle situada junto a la Casa de la Cultura de Cuautla cuando fue atacada en un presunto intento de robo. De acuerdo con ese relato, Claudia consiguió correr hasta el interior del edificio público para pedir ayuda, donde varias personas acudieron tras escuchar sus gritos.
El reportero añadió que el presunto agresor huyó inmediatamente después de la agresión y que varias personas intentaron seguirlo, aunque no lograron alcanzarlo porque "llevaba ventaja".
La investigación continúa
La Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable.
Claudia Tacoronte, vecina de Santa Brígida (Gran Canaria), cursaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde llevaba varias semanas estudiando.
Su asesinato ha provocado una profunda conmoción tanto en España como en México y ha generado numerosas muestras de apoyo de instituciones, responsables políticos y comunidades universitarias, mientras las autoridades continúan buscando al hombre captado por las cámaras de seguridad y considerado, por el momento, el principal sospechoso del crimen.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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