El calor empieza a dar un respiro este miércoles y el jueves llegará el aire fresco del Atlántico

El Gobierno de Canarias ha anunciado la desactivación de la alerta por altas temperaturas para pasar a nivel de prealerta, confirmando que la actividad lectiva presencial se retomará con normalidad este miércoles en todas las Islas. La decisión se adopta tras prever la Aemet una bajada generalizada de los avisos a nivel amarillo en casi todo el Archipiélago (a excepción de La Palma y El Hierro), con máximas que podrán superar los 34°C en zonas del sur y medianías.

El alivio definitivo frente al episodio de altas temperaturas en Canarias ya tiene fecha en el calendario. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves 17 de septiembre la entrada de un flujo marítimo de origen atlántico ponga fin a los avisos térmicos en todo el Archipiélago.

"Esperamos que a partir de mañana miércoles ya se produzcan descensos generalizados, sobre todo entre el miércoles y el jueves", explica el delegado territorial de la Aemet en Canarias, David Suárez. El meteorólogo detalla que durante la jornada del jueves "se registrará un cambio significativo en las temperaturas, estando afectados por una masa de aire oceánica, atlántica marítima y, por tanto, con unas condiciones ya más frescas y húmedas que nos permitirán dar por finalizado este episodio".

Antes de ese respiro, la Aemet ha prolongado para la jornada de este miércoles 16 de septiembre el episodio de altas temperaturas. Sin embargo, la intensidad de los avisos experimentará un primer escalón de descenso, pasando de nivel naranja a nivel amarillo en las zonas afectadas. "Para mañana el umbral se sitúa entre los 34 y los 37 grados centígrados", apunta Suárez. Pese a esta rebaja, la agencia mantiene la recomendación preventiva de "evitar las actividades al aire libre entre las 10.00 y las 18.00 horas".

Evolución de los termómetros

Con este pronóstico técnico en la mano, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias evaluará la evolución de los termómetros. Como recuerda Suárez, "a partir de toda la información que generamos desde el punto de vista meteorológico, Protección Civil valora la situación y decide si hay que tomar alguna medida o rebajar el estado actual de las alertas".

Esta transición hacia un ambiente más fresco se produce tras haberse alcanzado este martes el pico máximo del episodio cálido en las Islas. Los registros oficiales han confirmado predicciones de nivel naranja en el interior de Fuerteventura y en las medianías del este y sureste de Gran Canaria, así como avisos amarillos en Lanzarote y La Gomera.

"Estamos en las horas en las cuales se alcanzan las temperaturas máximas y en el pico del día más cálido", confirmaba David Suárez. Las estaciones de la Aemet han registrado máximas de 38 °C en el interior de Fuerteventura y en el este y el sureste grancanario, acompañados por registros de 38 °C en Lanzarote, entre 37 y 38 °C en Gran Canaria y 36 °C en La Gomera.

Las estimaciones provisionales de la Aemet confirman que el Archipiélago ha soportado temperaturas extraordinariamente altas para la época. "Podríamos estar hablando de anomalías térmicas en torno a 6 o 7 grados por encima del promedio de Canarias para este mes de septiembre", destaca el responsable meteorológico.

En la evaluación técnica del evento, Suárez aclara que este episodio "por ahora no cumple los criterios formales para catalogarse como ola de calor". No obstante, advierte de la tendencia histórica: "Hemos visto un aumento en los días de calor a lo largo de los años y en su intensidad, registrando picos intensos incluso fuera del verano, en septiembre, octubre e incluso en noviembre".