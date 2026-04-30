Spring Hotels: años de ventaja sobre la nueva Ley de Turismo

La reciente modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias marca un antes y un después en la salud laboral de las plantillas hoteleras. Sin embargo, lo que para muchos es un calendario de obligaciones que se extiende hasta 2033, para Spring Hotels es una realidad consolidada y que comenzó hace casi dos décadas. La cadena tinerfeña no solo cumple con la normativa antes de su aprobación, sino que ha integrado la ergonomía como un pilar innegociable de su cultura corporativa.

El reto del sector

La nueva normativa establece un régimen estricto para la implantación de camas elevables y carros motorizados. Las cifras del sector en las islas muestran la magnitud del desafío: actualmente, solo un 12% de los hoteles canarios cuenta con camas elevables y apenas un 6% dispone de carros motorizados.

En este contexto, la posición de Spring Hotels es excepcional. La renovación de las camas comenzó en 2006 y se completó en 2010. Hoy, el 100% de las camas son modelos elevables de altura fija y accionamiento neumático mediante pedal, facilitando la labor diaria sin esfuerzo lumbar.

En cuanto a los carros motorizados, Spring ya ha dotado a casi el 100% de su plantilla de camareras de pisos con carros eléctricos y está avanzando considerablemente en su aplicación en los carros que transportan los valets. Arona Gran Hotel y Hotel Vulcano ya cuentan con el 100% de estos elementos motorizados. En el complejo Mare Nostrum, recientemente adquirido por el grupo, se está trabajando para cumplir con la norma en su totalidad y en el menor tiempo posible.

Innovación con ADN local

La apuesta de la cadena no se ha limitado a comprar tecnología, sino a fomentarla en el entorno. Los carros eléctricos Carbot2, desarrollados por Trend Robotics, son de fabricación 100% local.

Carros motorizados|ED/LOT

«Esta solución combina innovación tecnológica y compromiso con nuestro entorno productivo cercano» señala Miguel Villarroya, CEO de la compañía.

Estos dispositivos permiten desplazar hasta 160 kg de carga, eliminando por completo las tareas de empuje y arrastre que históricamente han afectado a la salud física de las camareras de pisos.

Más allá de la herramienta: El método STIQK

La tecnología es inútil sin metodología. Por ello, Spring ha implementado el proceso de limpieza STIQK , un sistema que rediseña cada operación en la habitación. Este método define con precisión las herramientas necesarias para cada tarea, las posturas ergonómicas correctas para evitar lesiones y las técnicas y medios para garantizar un trabajo excelente protegiendo la salud del empleado.

Aunque la inversión en estas herramientas supone un esfuerzo inicial, desde Spring Hotels están convencidos de que “la sostenibilidad de un destino turístico empieza por el cuidado de quienes lo hacen posible cada día” señaló Villarroya.