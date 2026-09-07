El bar de Tenerife con 50 años de historia donde disfrutar de unos de los bocadillos más famosos de la isla
El establecimiento es una referente por su bocadillos, pero también por el resto de elaboraciones que ofrecen
Hay establecimientos que consiguen convertir un plato sencillo en toda una tradición. En Tenerife, uno de esos lugares es Casa Chano, un bar que lleva más de cinco décadas preparando unos bocadillos que se han convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la isla.
Sus bocadillos más populares
En su propuesta, hay dos bocadillos que destacan por encima del resto. El primero es el especial de pata asada, una elaboración clásico de la gastronomía de las Islas Canaria.
El segundo es el especial de jamón serrano, una opción que algunos clientes destacan por la calidad del producto y por mantener ese estilo de bocadillo tradicional que conquista a quienes lo prueban.
Quienes han visitado el establecimiento recomiendan ambas propuestas, por lo que el local ofrece una versión mix con el cual sus clientes pueden disfrutar de ambos bocadillos.
Un clásico desde 1975
Casa Chano abrió sus puertas en 1975 y con el paso de los años se ha convertido en uno de esos bares de referencia para quienes buscan un desayuno o almuerzo sencillo, abundante y con productos de calidad.
Además de sabor y calidad de sus productos, otro de los atractivos del establecimiento es la relación calidad-precio que ofrecen. Un lugar perfecto que mantiene la esencia de toda la vida y en que sus bocadillos de pata y jamón se han convertido en un imprescindible en Tenerife.
Horario y ubicación
Casa Chano se encuentra en la carretera de El Boquerón, 17, en Valle de Guerra. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado sus bocadillos y el resto de elaboraciones que ofrecen en su propuesta gastronómica.
Abre de lunes a miércoles de 8:00 a 17:00 horas, mientras que jueves y viernes amplía su horario para ofrecer servicio de cenas hasta las 23:00 horas. Los sábados trabajan de 8:00 a 16:00 horas y los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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