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Gastronomía

El Basque Culinary Center lanza una docena de cursos para impulsar la cocina tinerfeña

La prestigiosa escuela vasca impartirá formación presencial y online a profesionales y docentes de la Isla

Una de las alumnas en las cocinas del CIFP Virgen de Candelaria en un programa junto a la escuela vasca

Una de las alumnas en las cocinas del CIFP Virgen de Candelaria en un programa junto a la escuela vasca / Andrés Gutiérrez

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Alexis Vella

Alexis Vella

Santa Cruz de Tenerife

La prestigiosa escuela Basque Culinary Center ofrecerá durante el último cuatrimestre del año una docena de cursos de cocina, tanto presenciales como online, en colaboración con Turismo de Tenerife. La programación, dirigida a profesionales, docentes y estudiantes, busca elevar la cualificación del sector y reforzar la excelencia gastronómica de la Isla mediante nuevas técnicas, tendencias y el conocimiento del producto local.

Las formaciones se enmarcan en el convenio suscrito entre ambas entidades, con vigencia hasta 2028, y permitirán mantener un programa especializado durante todo el año. Un proyecto que, en palabras del vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, hace "que Tenerife siga avanzando como destino gastronómico" y "poniendo en valor tanto el talento de nuestros profesionales como la extraordinaria calidad y singularidad de nuestro producto local".

Cursos desde el País Vasco

En esa línea, la oferta online, directamente desde el País Vasco, incluye cursos intensivos dirigidos a docentes de centros formativos gastronómicos de Tenerife sobre pastelería, pescados y mariscos, fondos y salsas, pasta, arroces, carnes, parrilla, panadería, verduras, helados y gastrococtelería, entre otras materias. A esta programación se sumará próximamente un curso presencial para profesionales de sala, cuyas fechas y contenidos están aún por concretar.

Esta actividad cerrará el calendario de cinco formaciones presenciales impulsadas durante 2026, que en conjunto habrán reunido a unos 100 participantes. Las sesiones ya celebradas abordaron la pastelería, la coctelería y las nuevas tendencias en propuestas líquidas, con jornadas en el norte y el sur de la Isla.

Noticias relacionadas y más

La última actividad tuvo lugar este viernes en la sede del Basque Culinary Center, en San Sebastián-Donostia, donde un centenar de estudiantes de tercer curso participaron en una jornada dedicada al producto local de Tenerife. Allí, una decena de técnicos y chefs de la Isla impartieron talleres sobre las múltiples cualidades culinarias de productos como los quesos, las mieles, el cochino negro, los vinos y el gofio.

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