La Aemet activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este lunes, 14 de septiembre, el aviso amarillo por temperaturas máximas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Una medida que iniciará a las 11:00 horas y se prolongará hasta las 19:00.

En concreto, se esperan máximas de 35 grados, que afectarán principalmente a las medianías y zonas de interior. En Gran Canaria, además, no se descarta que se extienda por medianías del noroeste y noreste.

A ello se une que Fuerteventura y Lanzarote estarán también en aviso amarillo por calima. En este caso, se esperan altas concentraciones de polvo en superficie, especialmente en zonas de interior donde la visibilidad puede reducirse puntualmente por debajo de los 1.000 metros.

Tiempo en Tenerife

En cuanto a la previsión del tiempo para la isla de Tenerife, la Aemet prevé que este lunes haya cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en costas durante la primera mitad del día.

Calima y temperaturas mínimas con pocos cambios, mientras que las máximas estarán en ligero ascenso pudiendo ser localmente moderado en zonas bajas de la vertiente sur y medianías orientadas al norte del área metropolitana.

Se alcanzarán los 30-33°C en las zonas bajas y de interior, donde, especialmente en el sur, se pueden alcanzar localmente los 34ºC. Viento flojo del norte en costas, con predominio del régimen de brisas, y flojo a moderado de componente sur en zonas de interior.

Una jornada de calor y calima en Tenerife, archivo. / Andrés Gutiérrez

Previsión general

En cuanto al tiempo para el conjunto del archipiélago, la previsión indica que habrá cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en costas de las islas de la provincia occidental durante la primera mitad del día.

Calima, con concentraciones que probablemente sean significativas en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura, especialmente desde la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, siendo moderado en las islas más orientales, donde incluso puede ser notable en zonas de interior, donde se alcanzarán los 34ºC. También es probable alcanzar localmente los 34ºC en zonas de interior de las islas centrales y La Gomera, especialmente en Gran Canaria.

Viento flojo del norte en costas y flojo a moderado de componente sur en zonas de interior.