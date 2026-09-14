Día grande en La Laguna: la ciudad cumple con su cita más solemne

«Pasan los años y este día sigue siendo especial». La frase es de Miguel González, 61 años, vecino del centro de La Laguna. Este lunes madrugó para ver al Cristo lagunero. «Vine desde las 8:00 y he estado por aquí hasta ahora», explicaba poco antes de que terminase la celebración eucarística en la Catedral, ya pasado el mediodía, y comenzase la procesión. «Es especial porque se repite cada año; esa es su singularidad. Actos como este ayudan a conservar la memoria y a conectarnos con nuestros orígenes», opinó este profesor de instituto.

Las palabras de González resumen la esencia del 14 de septiembre en la Ciudad de los Adelantados, el día grande de la ciudad. Se trata de una jornada que gira en torno al Santísimo Cristo de La Laguna y que combina religión y tradición. Los actos arrancaron a las 10:00 horas con la procesión cívico-militar desde las casas consistoriales. Desde allí fue trasladado el Pendón Real hasta la plaza de la Catedral. Lo portaban el concejal lagunero Sergio Eiroa, el santacrucero Javier Caraballero y un militar. Junto a ellos, una amplia representación política, como suele ser habitual en esta jornada.

La comitiva se detuvo unos metros antes de la plaza de la Catedral. Tocaba esperar. Por los altavoces comenzó a escucharse una ‘voz en off’. Faltaba el representante real, una responsabilidad que este año recaía en el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Llegó en un Toyota Land Cruiser blanco. Saludó al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y pasó revista a las tropas. El acto cívico-militar dio paso entonces a la parte religiosa de una mañana que, a esas alturas, había reunido a numerosos vecinos y visitantes en el entorno de la Catedral.

Costumbre

Dentro del templo ya había quienes habían tomado asiento. Carmen Rosa Hernández, vecina de La Verdellada, era una de esas personas. Había acudido, como tantas otras veces, para cumplir con una tradición familiar que empezó en la infancia. «Para mí esto es una costumbre de siempre. Desde que era niña venía con mis padres y mis tíos y, salvo algún año que he tenido que trabajar, he seguido viniendo», explicó. Hernández afirma que le gustan el ambiente y la tradición. Hay, sin embargo, una circunstancia que tampoco ha cambiado con los años: «Es verdad también que es un día muy caluroso. Todos los años es igual. Hay que traer agua y no ponerse uno a pleno sol porque le puede hasta dar una fatiga».

Día del Cristo de La Laguna /

En la puerta de la Catedral aguardaban algunos sacerdotes y el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago. El templo esperaba a que terminase el acto cívico-militar para dar paso a la celebración religiosa. En el interior estaba también Juan Pedro Díaz, vecino del centro de La Laguna, de 48 años. «Entré porque me gusta ver al Cristo de La Laguna en este día. Tampoco es que yo tenga una fe enorme, ni que vaya a misa…, pero en mi fe particular siempre visito al Cristo», indica. No esconde que la solemnidad de este tipo de actos también puede hacerse larga. «A veces resultan un poco cargantes y duran demasiado, pero hay un trasfondo de costumbrismo que me gusta», manifestó.

La Eucaristía estuvo presidida por Eloy Santiago y contó con el acompañamiento musical del coro mixto del Orfeón La Paz. En su homilía, el obispo habló de la relación entre la imagen y la ciudad, se refirió a la «hermosa imagen del Cristo» y recordó que «ha acompañado la historia de esta ciudad». También pidió a los fieles que alzasen la mirada y que el Cristo siguiera «derramando su amor».

«El Señor de La Laguna no son las familias nobles aristocráticas»

En la homilía de Santiago hubo espacio para el pasado y para el futuro. El obispo llamó a que la ciudad no olvidase «nuestros orígenes», a «vivir con Cristo» y a «trabajar por el bien común». Una frase llamó la atención en su intervención: «El Señor de La Laguna no son las familias nobles aristocráticas». No era un comentario gratuito. Y es que la Esclavitud del Cristo de La Laguna, la hermandad que custodia a esta talla, cuenta con una base social mayoritaria en torno a las clases populares pero, históricamente, su gobierno ha tenido ligazón con determinadas familias locales.

Fuera, el calor ya se hacía notar. También la gente. Las calles comenzaron a llenarse a la espera de la salida de la imagen. Pasadas las 12:30 horas comenzó la Procesión del Retorno, una de las más multitudinarias de cuantas recorren La Laguna durante el año. No es una procesión cualquiera. El 9 de septiembre, el Cristo había salido del Real Santuario rumbo a la Catedral en la Procesión del Traslado. Este lunes, cinco días después, tocaba regresar.

Entre quienes esperaban en la calle estaba Joaquín García, turista de Madrid que llegó a Tenerife el viernes con su familia. Se desplazaron este lunes a La Laguna para conocer sus edificios y su casco histórico sin saber que habían escogido el día grande de la ciudad. «Hoy teníamos previsto venir a La Laguna para ver lo bonita que nos han dicho que es y nos hemos encontrado con esto; hay muchísima gente». Al llegar, alguien tuvo que explicarles qué ocurría. «Nos han dicho que hoy es la festividad de la ciudad», indicó. La familia tenía todavía más planes para el día: «Vamos a ver la procesión y después nos iremos a la Cruz del Carmen y a Taganana».

«Es un día emotivo»

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, sostiene que el 14 de septiembre no es solo una fecha señalada en el calendario, sino «la escenificación de la esencia lagunera más pura». Se trata de una jornada en la que, a su juicio, se cruzan «tradición, historia y cultura». Y completa: «Es un día emotivo, de recuerdo también a los que ya no están».

La procesión de la mañana acabó con el regreso del Cristo al Santuario, pero el 14 de septiembre todavía tiene recorrido. A las siete de la tarde está prevista la misa de campaña que dará comienzo al Octavario en el atrio-plazoleta del Real Santuario. La celebración estará presidida por el nuevo vicario general de la Diócesis, Juan Antonio Guedes, y contará con el acompañamiento musical de Achamán, bajo la dirección de Héctor González. Después llegará otra procesión. El Cristo recorrerá las principales calles de la ciudad y visitará los conventos de Las Claras y Las Catalinas. La última parada será la plaza del Cristo y los Fuegos del Risco.