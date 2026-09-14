Enric Gallego, un cuarentón de récord

Con 40 años cumplidos el 12 de septiembre, Enric Gallego está protagonizando un inicio de Liga de récord. Nunca había necesitado tan poco tiempo para elevar su cifra anotadora a cuatro tantos en categorías profesionales. Minuto arriba o abajo, por aquello de los alargues, solo le han hecho falta 379 para alcanzar esa cifra. Se estrenó en Eibar con su primer remate a puerta, facilitando así la victoria de los blanquiazules (1-3), repitió en la jornada siguiente para decantar a favor de los locales la visita del Almería al Heliodoro (1-0) y firmó un doblete en el reciente pulso con el Leganés, uno de penalti y otro cazando una asistencia de Albert Valentín (2-0). No es que sea una producción sin precedentes en su larga trayectoria, pero hasta ahora no la había concentrado en un margen tan corto en el comienzo de un curso liguero.

Para encontrar registros similares e incluso superiores en su currículum, hay que remontarse a los tiempos en los que el de Bon Pastor trataba de labrarse un futuro como delantero de Segunda División B. En el ejercicio 15/16, madrugó para enriquecer su estadística anotadora con el Cornellá. Tanto, que en la quinta jornada ya había acumulado seis de las nueve dianas con las que finalizó esa temporada. Celebró la cuarta con apenas 307 minutos consumidos del calendario tras batir al Badalona, Sabadell y Atlético Baleares, en los dos últimos casos, por partida doble. Con ese mismo equipo, Enric se abrió camino en la campaña 17/18 de manera arrolladora:sus cuatro primeros goles, en 373 minutos para llegar a los 18 a comienzos de diciembre y cambiar de equipo en el mercado de invierno. Al pasar del Cornellá al Extremadura, dentro de la misma categoría, mantuvo la racha. Debutó con los de Almendralejo con un hat-trick al Córdoba B y añadió un tanto más justo en el minuto 159 de su incipiente carrera en la escuadra del Francisco de la Hera.

A partir de ahí se fue moviendo con parámetros más normales. Se estrenó en la ahora llamada LaLiga Hypermotion con cuatro goles en los primeros 423 minutos del curso 18/19 (Extremadura), y en esa misma temporada dio el salto a Primera de la mano del Huesca, con el que tardó 923 en sumar el mismo número de aciertos que lleva ahora con el Tenerife, club al que se unió en el verano de 2021 tras un par de años en la máxima categoría en los que estuvo alejado de sus cifras habituales –en el Getafe y el Osasuna–. Como blanquiazul, su mejor comienzo fue el de la campaña 23/24 –tocó la cota de los cuatro primeros goles en 674 minutos–, y su temporada con más tantos anotados, la del ascenso a Segunda (25/26). Cerró el calendario con 19, pero tardó más que ahora, el doble, en colocarse a un paso de los cinco goles.

Sin ser uno de los principales favoritos, no tanto por falta de experiencia sino por la alta competencia que hay en su puesto dentro de una Liga en la que participan 22 equipos, Gallego se ha situado al frente de la tabla de anotadores empatado con Asprilla(Getafe).

Los dos comparten el número de remates entre los tres palos, media docena cada uno, por un total de 16 ensayos del barcelonés y diez del atacante colombiano, al que Enric Gallego le saca 18 años.

Y es que la edad, aunque se diga que solo es un número, también es un factor que llama la atención. De hecho, el capitán del Tenerife es el séptimo jugador más veterano en marcar dentro de la categoría de plata. El barcelonés ya había subido a esa posición con su acierto en Ipurua. La próxima vez que marque, rebasará con total seguridad a Nino, que situó su techo vital en Segunda en 40 años y cinco días.

A cuatro de Rommel

El de Vera, ya retirado, ocupa el quinto lugar de los goleadores históricos del representativo, una lista que encabezan Antonio Pedrero El Loco (166), Julio Alonso Julito (115), Juan Antonio Pizzi (89) y Bernardino Semán (85). A continuación, Juan Francisco Martínez Modesto –o sea, Nino– con 80, José Juan Gutiérrez(74), Víctor Celso (74) y Rommel Fernández (63). El noveno peldaño es para Enric, cada vez más cerca del emblemático ariete panameño. La separación es de cuatro tantos. Enric ya va por los 59, empezando por el que festejó el 1 de noviembre de 2021 en e Heliodoro Rodríguez López con el Burgos como rival (4-0).

Cinco temporadas más tarde, reconoce que su estado de forma es idóneo. "Yo me veo bien", asegura. "Me encuentro bien físicamente y estoy disponible para lo que el míster necesite", añade. Y visto lo visto, realmente es un futbolista necesario para Álvaro Cervera, que encuentra en Enric a un jugador que "sigue dando guerra" después de tantos tiempo en el oficio. "Cumplió 40 años hace poco y contra el Leganés marcó dos goles, le hicieron un penalti...", repasa el entrenador sin entrar en otros detalles de lo que aporta el delantero.

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Además, el técnico considera que este Tenerife es un equipo que le "viene bien" a Gallego por su manera de desenvolverse en el campo. "Estamos a gusto con su trabajo y mientras pueda aguantar y el equipo esté bien, seguirá teniendo oportunidades para marcar más goles", vaticina el entrenador sobre un atacante que tiene otro reto a la vuelta de la esquina, ampliar la relación de rivales ante los que ha marcado. De momento, ni al Castellón ni en Castalia.